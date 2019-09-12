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    Футбольний «Реал» планує організувати тенісний суперматч

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    &laquo;Сантьяго Бернабео&raquo;&nbsp; - Футбольний «Реал» планує організувати тенісний суперматч
    «Сантьяго Бернабео» 
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    Поєдинок на «Сантьяго Бернабео» може стати рекордним за відвідуваністю

    Мадридський «Реал» розглядає можливість проведення на своєму стадіоні «Сантьяго Бернабео» виставочного матчу між головними зірками сучасного чоловічого тенісу Роджером Федерером та Рафаелем Надалем.

    Якщо поєдинок відбудеться на заповненому 80-тисячному стадіоні, то він стане рекордним в історії тенісу за відвідуваністю, інформує ABC.

    Президент «Реалу» Флорентіно Перес уже інформував Надаля про ініціативу. Очікується, що плани з проведення такого поєдинку вдасться реалізувати після оголошення Федерером завершення професіональної кар’єри.

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    38-річний Федерер та 33-річний Надаль перемагали на двох на 39 турнірах «Великого Шолому».

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