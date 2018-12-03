Ф'юрі пожертвує 8 мільйонів фунтів на будівництво будинків для безпритульних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер

Гарантований гонорар Ф'юрі становив 3 мільйони доларів

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) заявив, що пожертвує на благодійність весь свій гонорар за бій проти Деонтея Вайлдера (40-0-1, 39 КО).

Mirror наводить цифру в 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Я хочу віддати їх бідним і побудувати будинки для безпритульних. Насправді, вони мені не дуже потрібні, я не ставив собі за мету стати мільйонером або мільярдером. Я боксер, а не бізнесмен. І, ймовірно, піду тією ж дорогою, що і більшість боксерів - залишуся без гроша в кишені», - заявив він.

«Ти не можеш забрати гроші з собою на той світ. Так що я повинен зробити з ними щось і допомогти тим, хто не може допомогти сам собі», - додав Ф'юрі.

Зазначимо, що гарантований гонорар Ф'юрі становив 3 мільйони доларів, але також боксер отримав відсоток від продажу квитків і платних трансляцій.

Як відомо, американець Деонтей Вайлдер (40-0-1, 39 КО) захистив звання чемпіона світу за версією WBC у хевівейті (понад 90,7 кг) від зазіхань британця Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

Бій завершився унічию.

Джерело: Xsport.ua