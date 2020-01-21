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    Павелко зробить своїм радником у Федерації футболу попередника, проти якого збирався судитися

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    До весни 2015 року молодий та амбіційний Андрій Павелко був заступником Анатолія Конькова - Павелко зробить своїм радником у Федерації футболу попередника, проти якого збирався судитися
    До весни 2015 року молодий та амбіційний Андрій Павелко був заступником Анатолія Конькова
    ФФУ

    Часи змінилися, а з ними й пріоритети

    Колишній очільник Федерації футболу України Анатолій Коньков може стати радником нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

    За інформацією SportArena, екс-президент ФФУ може знову повернутися у вищий керівний орган українського футболу. 70-річний фахівець начебто отримає посаду радника нинішнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

    Анатолій Коньков очолював Федерацію футболу України з 2012 до 2015 року і вважався ставлеником четвертого президента України Януковича. Після того ж як Віктор Федорович накивав п’ятами до Ростова, залишив посаду в ФФУ й Коньков. При цьому молода, з новими поглядами команда Андрія Васильовича Павелка погрожувала Конькову кримінальними справами.

    Також варто нагадати, що у 1995 році Анатолій Дмитрович був головним тренером збірної України. У часи ігрової кар'єри він виступав за «Шахтар» та «Динамо», з яким у 1975 році виграв Кубок кубків та Суперкубок УЄФА.

     Читайте також: Павелко розважається. На матчі Україна – Естонія на центральній трибуні з’явився банер «Суркіс – х…ло»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Андрій Павелко Анатолій Коньков
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