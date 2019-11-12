Гандбольний «Мотор» із Запоріжжя звільнив тренера. Його місце може зайняти олімпійський чемпіон
Причиною відставки стали невдалі виступи чемпіонів України в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12 листопада, за формулюванням офіційного сайту клубу «Мотор», рішенням загальних зборів за участю гравців і керівництва команди у відставку був відправлений головний тренер найсильнішого українського гандбольного колективу Микола Степанець. Причиною став невдалий виступ «Мотора» в Лізі Чемпіонів.
У групі В запорізька команда зараз посідає останній рядок. В її активі всього лише одне очко (виїзна нічия з «Порту»). У минулому турі головного єврокубка, на домашній арені, чинний чемпіон України, ведучи по ходу зустрічі п’ять м'ячів, у підсумку поступився французькому «Монпельє» - 25:26.
Найближчі виїзні матчі «Мотора» в рамках Ліги чемпіонів відбудуться 17-го і 20-го листопада. До ігор проти «Монпельє» і німецького «Кіля» команду готуватиме другий тренер команди Ростислав Ланевич.
Сьогодні «Мотор» вирушив на гру в Скоп'є. Там запорізька команда, в рамка СЕХА-Ліги зустрінеться з македонським «Вардаром».
За нашою інформацією, кандидати на посаду наставника «Мотора» два – головний тренер збірної України, олімпійський чемпіон Сергій Бебешко і фахівець з Литви.