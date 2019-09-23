«Мотор» вдруге програв у гандбольній Лізі чемпіонів



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«Мотор» поступився в Польщі ГК «Мотор»

Запоріжці поступилися на виїзді польському «Віве Кельце»

Запорізький «Мотор» програв на виїзді польському «Віве Кельце» в матчі другого туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів.

«Віве Кельце» (Кельце, Польща) – «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 33:26 (22:11)

«Віве Кельце»: Корнецьки, Вольфф (1/1); Карачич (3/4), Дуйшебаєв (4/8), Пехліван (2/2), Агінагальде (5/5), Янц (5/7), Юркевич (2/2), Кулеш (1/2), Морито (3/4), Фернандес Перес, Королек (6/6), Гійо (1/1); Лієвськи (н.в.).

Головний тренер: Талант Дуйшебаєв.

«Мотор»: Комок, Киреєв; Вуйович (4/8), Бабичев (3/3), Пуховський (6/10), Денисов (0/1), Дорощук (0/2), Кравченко (1/1), Козакевич (1/1), Донцов (3/7), Яанімаа (1/2), Гурковський (1/1), Жуков (3/4), Кус, Сорока (4/5); Малашинскас (н.в.).

Головний тренер: Микола Степанець.

Семиметрові: 2/2 – 3/3.

Штрафний час: 4 – 10.

Це вже друга поразка українців на старті змагань. У першому турі «Мотор» також на виїзді поступився угорському «Веспрему».

Наразі запоріжці посідають останню, восьму, сходинку турнірної таблиці. Переможці груп виходять до 1/4 фіналу. Команди, що посядуть 2-6 місця – в 1/8 фіналу.