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    «Мотор» вдруге програв у гандбольній Лізі чемпіонів

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    &laquo;Мотор&raquo; поступився в Польщі - «Мотор» вдруге програв у гандбольній Лізі чемпіонів
    «Мотор» поступився в Польщі
    ГК «Мотор»

    Запоріжці поступилися на виїзді польському «Віве Кельце»

    Запорізький «Мотор» програв на виїзді польському «Віве Кельце» в матчі другого туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів.

    «Віве Кельце» (Кельце, Польща) – «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – 33:26 (22:11)

    «Віве Кельце»: Корнецьки, Вольфф (1/1); Карачич (3/4), Дуйшебаєв (4/8), Пехліван (2/2), Агінагальде (5/5), Янц (5/7), Юркевич (2/2), Кулеш (1/2), Морито (3/4), Фернандес Перес, Королек (6/6), Гійо (1/1); Лієвськи (н.в.).
    Головний тренер: Талант Дуйшебаєв.

    «Мотор»: Комок, Киреєв; Вуйович (4/8), Бабичев (3/3), Пуховський (6/10), Денисов (0/1), Дорощук (0/2), Кравченко (1/1), Козакевич (1/1), Донцов (3/7), Яанімаа (1/2), Гурковський (1/1), Жуков (3/4), Кус, Сорока (4/5); Малашинскас (н.в.).
    Головний тренер: Микола Степанець.

    Семиметрові: 2/2 – 3/3.
    Штрафний час: 4 – 10.

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    Це вже друга поразка українців на старті змагань. У першому турі «Мотор» також на виїзді поступився угорському «Веспрему».

    Наразі запоріжці посідають останню, восьму, сходинку турнірної таблиці. Переможці груп виходять до 1/4 фіналу. Команди, що посядуть 2-6 місця – в 1/8 фіналу.

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