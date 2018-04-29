Гандбольний «Мотор» зберіг чемпіонський відрив від ЗТР

Попереду у «Мотора» ще три матчі

Менш ніж за добу «Мотор» в Южному провів два матчі Суперліги проти «Портовика» і в обох здобув переконливі перемоги: 42:20 і 42:24. Друга гра особливо вдалася лівому крайньому «Мотора» Захару Денисову. Вихованець «Портовика» закинув своєму колишньому клубу 8 м'ячів. Здобувши 29 перемог в 29



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«Портовик» - «Мотор». Фото: ГК Мотор

Попереду у «Мотора» ще три матчі

Менш ніж за добу «Мотор» в Южному провів два матчі Суперліги проти «Портовика» і в обох здобув переконливі перемоги: 42:20 і 42:24.

Друга гра особливо вдалася лівому крайньому «Мотора» Захару Денисову. Вихованець «Портовика» закинув своєму колишньому клубу 8 м'ячів.

Здобувши 29 перемог в 29 матчах, «Мотор» впевнено лідирує в Суперлізі. На 8 очок позаду - ЗТР. Нагадаємо, золота серія буде призначена в тому випадку, якщо за підсумками всіх 32 турів між першою і другою командами турнірній таблиці буде різниця менш ніж у 8 очок.

Попереду у «Мотора» ще три матчі: проти ЦСКА, КДЮСШ-ЛДУФК і поєдинок 12 травня з ЗТР.

Після закінчення сезону «Мотор» покинуть троє гравців.

В інших матчах ЗНТУ-ЗАС вирвав домашню перемогу над традиційно принциповим для себе суперником ЦСКА 36:35 (16:20). У господарів 7 голів на рахунку Олександра Касая. «ЗТР-Буревісник» був сильнішим за «Енергетика» 26:25.

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Регулярний чемпіонат

«Портовик» - «Мотор» - 24:42 (9:22)

Джерело: xsport.ua