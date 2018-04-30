Гассієв: Дуже хочу, щоб бій з Усиком пройшов в Росії

Чемпіон WBA, IBF вважає українця найсильнішим представником дивізіону

Чемпіон світу WBA, IBF Мурат Гассієв (26-0, 19) заявив, що володар титулів WBC, WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) є найсильнішим боксером важкого дивізіону. Також росіянин висловив надію, що їх майбутній поєдинок пройде у нього на батьківщині. «Олександр Усик наразі є найсильнішим боксером важкої ваги, він олімпійський чемпіон, чемпіон світу



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Мурат Гассієв

Чемпіон WBA, IBF вважає українця найсильнішим представником дивізіону

Чемпіон світу WBA, IBF Мурат Гассієв (26-0, 19) заявив, що володар титулів WBC, WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) є найсильнішим боксером важкого дивізіону.

Також росіянин висловив надію, що їх майбутній поєдинок пройде у нього на батьківщині.

«Олександр Усик наразі є найсильнішим боксером важкої ваги, він олімпійський чемпіон, чемпіон світу без програшів. Він отримав травму, бажаю йому швидкого одужання.

Бій перенесли. Звичайно, я дуже хочу, щоб бій пройшов в Росії, тільки через те, що дуже багато людей бажають наживо подивитися. Мій останній бій з Дортікосом був в Сочі, і, звичайно, хочеться, щоб бої такого рівня проходили у нас: стіни допомагають, для уболівальників велике свято», - зазначив він.

«Сім'я може приїхати, підтримати, друзі. Якщо пройде в Україні, теж добре, люди поїдуть, а це не так далеко, як до Саудівської Аравії летіти. Але, по суті, можна навіть на Місяці боксувати. Головне, щоб ринг був, суперник, команда поруч - і все», - додав Гассієв.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня, однак Саудівська Аравія, яка повинна була прийняти фінал турніру, почала зазнавати труднощів з підготовкою, а бій перенесли на літо.

Згодом бій був перенесений через травму українця.

Раніше заявку на проведення бою подала Росія, а російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що готовий стати заручником на час бою Олександра Усика проти Мурата Гассієва.

Нагадаємо, Олександр Усик і Мурат Гассієв в одному з найбільш очікуваних боїв року визначать володаря п’яти чемпіонських поясів (WBA, WBC, WBO, IBF і за версією The Ring), трофея Мухаммеда Алі та чека на 10 мільйонів доларів.

Джерело: xsport.ua