«Генк» з українцем Маліновським вийшов у Лігу Європи
-
Розсилка
Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк
Український півзахисник вийшов у стартовому складі «Генка»
«Генк» українського півзахисника Руслана Маліновського переміг «Зюлте-Варегем» та вийшов у Лігу Європи
У фіналі плей-офф Бельгії за право участі у Лізі Європи змагались «Генк» і «Зюлте-Варегем». Матч завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.
Український півзахисник вийшов у стартовому складі «Генка» та був замінений на 76 хвилині матчу. Таким чином, Маліновський зі своїм клубом здобув путівку у Лігу Європи на наступний сезон.
Чемпіонат Бельгії
Плей-офф за вихід у Лігу Європи. Фінал
«Генк» – «Зюлте-Варегем» – 2:0
Голи: Самата(17), Уронен(28)
Джерело: Футбол 24