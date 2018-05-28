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    «Генк» з українцем Маліновським вийшов у Лігу Європи

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    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк - «Генк» з українцем Маліновським вийшов у Лігу Європи
    Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк

    Український півзахисник вийшов у стартовому складі «Генка»

    «Генк» українського півзахисника Руслана Маліновського переміг «Зюлте-Варегем» та вийшов у Лігу Європи

    У фіналі плей-офф Бельгії за право участі у Лізі Європи змагались «Генк» і «Зюлте-Варегем». Матч завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

    Український півзахисник вийшов у стартовому складі «Генка» та був замінений на 76 хвилині матчу. Таким чином, Маліновський зі своїм клубом здобув путівку у Лігу Європи на наступний сезон.

    Чемпіонат Бельгії

    Плей-офф за вихід у Лігу Європи. Фінал

    «Генк» – «Зюлте-Варегем» – 2:0

    Голи: Самата(17), Уронен(28)

    Джерело: Футбол 24

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