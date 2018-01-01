Гіршого дебюту не придумаєш: екс-гравець «Динамо» був вилучений у першому єврокубковому матчі за новий клуб

Домагой Віда отримав червону картку на 16-й хвилині поєдинку Ліги чемпіонів проти «Баварії»

Колишній футболіст київського «Динамо» Домагой Віда точно не зможе записати собі в актив дебют у Лізі чемпіонів за новий клуб. У поєдинку 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи між «Баварією» та «Бешикташем» хорватський захисник отримав червону картку. А сталося це на 16-й хвилині першого тайму.



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Домагой Віда

Домагой Віда отримав червону картку на 16-й хвилині поєдинку Ліги чемпіонів проти «Баварії»

Колишній футболіст київського «Динамо» Домагой Віда точно не зможе записати собі в актив дебют у Лізі чемпіонів за новий клуб.

У поєдинку 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи між «Баварією» та «Бешикташем» хорватський захисник отримав червону картку.

А сталося це на 16-й хвилині першого тайму.

Партнер Віди по команді помилився при передачі, м’яч перехопив Роберт Левандовськи, мав шанс вийти один на один з воротарем, але Віда вирішив зіграти у підкаті.

Ризик себе не виправдав. Хорват збив поляка, і головний арбітр зустрічі показав Домагою пряму червону картку.

Віда у нинішньому році провів за новий для себе клуб сім поєдинків. П'ять разів він виходив у чемпіонаті Туреччини, а ще двічі – у Кубку цієї країни.

А матч проти «Баварії» був для захисника першим у футболці «Бешикташу» у єврокубках.

Зауважимо, що Віда був заграний за «Динамо» у Лізі Європи, тому отримав право зіграти в іншому турнірі – Лізі чемпіонів.