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    Гіршого дебюту не придумаєш: екс-гравець «Динамо» був вилучений у першому єврокубковому матчі за новий клуб

    Домагой Віда отримав червону картку на 16-й хвилині поєдинку Ліги чемпіонів проти «Баварії»
    Колишній футболіст київського «Динамо» Домагой Віда точно не зможе записати собі в актив дебют у Лізі чемпіонів за новий клуб. У поєдинку 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи між «Баварією» та «Бешикташем» хорватський захисник отримав червону картку. А сталося це на 16-й хвилині першого тайму.
    • Сьогодні, 22:14
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    Домагой Віда
    Домагой Віда

    Домагой Віда отримав червону картку на 16-й хвилині поєдинку Ліги чемпіонів проти «Баварії»

    Колишній футболіст київського «Динамо» Домагой Віда точно не зможе записати собі в актив дебют у Лізі чемпіонів за новий клуб.

    У поєдинку 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи між «Баварією» та «Бешикташем» хорватський захисник отримав червону картку.

    А сталося це на 16-й хвилині першого тайму.

    Партнер Віди по команді помилився при передачі, м’яч перехопив Роберт Левандовськи, мав шанс вийти один на один з воротарем, але Віда вирішив зіграти у підкаті.

    Ризик себе не виправдав. Хорват збив поляка, і головний арбітр зустрічі показав Домагою пряму червону картку.

    Віда у нинішньому році провів за новий для себе клуб сім поєдинків. П'ять разів він виходив у чемпіонаті Туреччини, а ще двічі – у Кубку цієї країни.

    А матч проти «Баварії» був для захисника першим у футболці «Бешикташу» у єврокубках.

    Зауважимо, що Віда був заграний за «Динамо» у Лізі Європи, тому отримав право зіграти в іншому турнірі – Лізі чемпіонів.

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