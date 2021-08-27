Голові комітету суддів Лучі, який потрапив у ДТП з депутатом, стало краще

Функціонер з Італії ще перебуває в київській лікарні

Керівник комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив у ДТП в Києві 23 серпня, продовжує перебувати в лікарні швидкої допомоги.

Як повідомили meta-ratings у відділенні терапії лікарні, Лучі має рвані рани на обличчі і струс мозку. Він, а також перекладач Роман почувають себе вже краще, але мають знаходитися безпосередньо в клініці.

Втім, не виключено, що Лучано Лучі, який вже частково працює з документами, залишить лікарню і Україну раніше, ніж рекомендують йому лікарі. Італієць виявив бажання через кілька днів виписатися і продовжити відновлення у себе на батьківщині.

Раніше повідомлялося, що в цьому ДТП постраждало 6 осіб, двоє з яких діти. Було зіткнення трьох автомобілів.

Центр новин також навів інформацію, що за кермом Audi, в якому перебував Лучі, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Він не витримав потрібну дистанцію і необхідну швидкість руху, через що зіткнувся з автомобілями марки Ford і Daewoo.