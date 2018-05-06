Головкін швидко та впевнено нокаутував Мартиросяна (відео)

Мартиросян замінив Сауля Альвареса в якості суперника Головкіна

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA Super, IBF, IBO в середній вазі Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) не зазнав проблем у бою проти американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО). Казахстанець традиційно почав бій у повільному темпі, але підірвати хід поєдинку зі стартових хвилин вирішив Мартиросян, за що і поплатився. Уже



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Геннадій Головкін та Ванес Мартиросян. Фото: Getty Images

Мартиросян замінив Сауля Альвареса в якості суперника Головкіна

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA Super, IBF, IBO в середній вазі Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) не зазнав проблем у бою проти американця вірменського походження Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО).

Казахстанець традиційно почав бій у повільному темпі, але підірвати хід поєдинку зі стартових хвилин вирішив Мартиросян, за що і поплатився. Уже в першому раунді американець пропустив лівий хук, і на мить у нього підкосилися ноги, але під кінець він знову був трохи активнішим.

У другій трихвилинці Головкін, побачивши вразливість Мартиросяна, вирішив завершити бій. Казахстанець притиснув претендента до канатів і випустив цілу серію точних ударів в голову супернику, через що той опинився на настилі.

Рефері відрахував нокдаун, але у Мартиросяна так і не знайшлося сил піднятися.

Мартиросян замінив Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) в якості суперника Головкіна, який в лютому цього року здав позитивний допінг-тест і відсторонений від проведення боїв на півроку.

Джерело: xsport.ua