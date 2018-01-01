Головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці»

Монарьов проходить стажування у Франції

Головний тренер «Зірки» Роман Монарьов проходить стажування в клубі вищого дивізіону Франції. Стажування проходить в «Ніцці», яка займає шосте місце в чемпіонаті Франції. 21 січня український фахівець відвідає матч «Ніцца» - «Сент-Етьєн», а через два дні повернеться в Україну. Зазначимо, що