Головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці»
- Сьогодні, 21:33
-
Розсилка
Роман Монарьов. Фото: dynamo.kiev.ua
Монарьов проходить стажування у Франції
Головний тренер «Зірки» Роман Монарьов проходить стажування в клубі вищого дивізіону Франції.
Стажування проходить в «Ніцці», яка займає шосте місце в чемпіонаті Франції.
21 січня український фахівець відвідає матч «Ніцца» - «Сент-Етьєн», а через два дні повернеться в Україну.
Зазначимо, що «Зірка» вийшла з відпустки 15 січня.
Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб стажувався в «Тоттенгемі» і «Брайтоні».
Джерело: Footboom