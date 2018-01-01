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    Головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці»

    Монарьов проходить стажування у Франції
    Головний тренер «Зірки» Роман Монарьов проходить стажування в клубі вищого дивізіону Франції. Стажування проходить в «Ніцці», яка займає шосте місце в чемпіонаті Франції. 21 січня український фахівець відвідає матч «Ніцца» - «Сент-Етьєн», а через два дні повернеться в Україну. Зазначимо, що
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    Роман Монарьов. Фото:&nbsp;dynamo.kiev.ua
    Роман Монарьов. Фото: dynamo.kiev.ua

    Монарьов проходить стажування у Франції

    Головний тренер «Зірки» Роман Монарьов проходить стажування в клубі вищого дивізіону Франції.

    Стажування проходить в «Ніцці», яка займає шосте місце в чемпіонаті Франції.

    21 січня український фахівець відвідає матч «Ніцца» - «Сент-Етьєн», а через два дні повернеться в Україну.

    Зазначимо, що «Зірка» вийшла з відпустки 15 січня.

    Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб стажувався в «Тоттенгемі» і «Брайтоні».

    Джерело: Footboom

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