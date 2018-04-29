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    Гравця збірної України включено в голосування за найкращого в чемпіонаті Іспанії

    Підсумки голосування підіб’ють 19 травня
    Іспанська баскетбольна ліга ACB розпочала голосування серед уболівальників з визначення символічної збірної та MVP чемпіонату країни. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Серед претендентів є й центровий збірної України Артем Пустовий. У складі «Обрадойро» наш баскетболіст є найкращим у чемпіонаті Іспанії за блок-шотами
    • Вчора, 14:30
    • Розсилка
    Артем Пустовий. Фото: ФБУ
    Артем Пустовий. Фото: ФБУ

    Підсумки голосування підіб’ють 19 травня

    Іспанська баскетбольна ліга ACB розпочала голосування серед уболівальників з визначення символічної збірної та MVP чемпіонату країни.

    Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    Серед претендентів є й центровий збірної України Артем Пустовий. У складі «Обрадойро» наш баскетболіст є найкращим у чемпіонаті Іспанії за блок-шотами – 63 в 30 матчах (2,1 за поєдинок).

    Підсумки голосування підіб’ють 19 травня. Фінальний результат визначать голоси вболівальників, тренерів, гравців та журналістів.

    Усі фани можуть підтримати свого кандидата в мережах Twitter, Facebook, Instagram.

    Нагадаємо, збірна України зіграє 28 червня вТуреччині та 1 липня в Києві проти Латвії заключні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

    Збірна України баскетбол Facebook Twitter
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