Гравця збірної України включено в голосування за найкращого в чемпіонаті Іспанії

Підсумки голосування підіб’ють 19 травня

Іспанська баскетбольна ліга ACB розпочала голосування серед уболівальників з визначення символічної збірної та MVP чемпіонату країни. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Серед претендентів є й центровий збірної України Артем Пустовий. У складі «Обрадойро» наш баскетболіст є найкращим у чемпіонаті Іспанії за блок-шотами



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Артем Пустовий. Фото: ФБУ

Підсумки голосування підіб’ють 19 травня

Іспанська баскетбольна ліга ACB розпочала голосування серед уболівальників з визначення символічної збірної та MVP чемпіонату країни.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Серед претендентів є й центровий збірної України Артем Пустовий. У складі «Обрадойро» наш баскетболіст є найкращим у чемпіонаті Іспанії за блок-шотами – 63 в 30 матчах (2,1 за поєдинок).

Підсумки голосування підіб’ють 19 травня. Фінальний результат визначать голоси вболівальників, тренерів, гравців та журналістів.

Усі фани можуть підтримати свого кандидата в мережах Twitter, Facebook, Instagram.

Нагадаємо, збірна України зіграє 28 червня вТуреччині та 1 липня в Києві проти Латвії заключні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.