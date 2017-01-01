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    Гравець «Дніпра» отримав дискваліфікацію за відхід з клубу

    Антон Дзюба не зможе грати до травня 2019 року
    Колишній центровий «Дніпра» Антон Дзюба отримав дискваліфікацію за самовільний відхід з команди. 21 листопада відбулося засідання комісії з правових відносин та соціальному захисту ФБУ, рішенням якої Дзюбі було заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з баскетболом (адміністративну, спортивну, професійну) до 1 травня 2019
    • 24 Листопада, 19:53
    • Розсилка
    Антон Дзюба
    Антон Дзюба

    Антон Дзюба не зможе грати до травня 2019 року

    Колишній центровий «Дніпра» Антон Дзюба отримав дискваліфікацію за самовільний відхід з команди.

    21 листопада відбулося засідання комісії з правових відносин та соціальному захисту ФБУ, рішенням якої Дзюбі було заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з баскетболом (адміністративну, спортивну, професійну) до 1 травня 2019 року.

    При цьому в рішенні комісії ФБУ йдеться про те, що покарання може бути знято з баскетболіста, в разі, якщо Дзюба і клуб врегулюють спір.

    Також рішення може бути оскаржене протягом десяти днів.

    Відзначимо, що Дзюба зіграв в чотирьох матчах поточного сезону Суперліги, після чого покинув команду.

    У зіграних зустрічах центровий в середньому набирав по 11,0 очка, робив по 6,0 підбирань і віддавав по 1,3 передачі.

    У свою чергу президент «Дніпра» назвав Дзюбу зрадником.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат України баскетбол
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