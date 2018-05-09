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    Гравець «Шахтаря» отримав травму і не дограв матч з «Динамо»

    Деталі травми футболіста стануть відомі пізніше
    Футболіст «Шахтаря» Богдан Бутко через травму не дограв фінал Кубка України проти «Динамо» (2:0). Бутко покинув поле на ношах на 90-й хвилині зустрічі, замість нього в гру вступив Давід Хочолава. Деталі травми Богдана стануть відомі пізніше, але було видно, як залишаючи поле, він прикладав лід до лівого стегна.
    • Сьогодні, 22:56
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    Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар
    Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар

    Деталі травми футболіста стануть відомі пізніше

    Футболіст «Шахтаря» Богдан Бутко через травму не дограв фінал Кубка України проти «Динамо» (2:0).

    Бутко покинув поле на ношах на 90-й хвилині зустрічі, замість нього в гру вступив Давід Хочолава.

    Деталі травми Богдана стануть відомі пізніше, але було видно, як залишаючи поле, він прикладав лід до лівого стегна.

    Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» і став володарем Кубка України-2018

    Богдан Бутко в поточному сезоні є основним правим захисником «Шахтаря», на його рахунку 27 матчів і 7 асистів у всіх турнірах.

    У фіналі з «Динамо» Бутко знову відзначився гольовою передачею на Факундо Феррейру, який і забив переможний для «гірників» м'яч.

    Джерело: sportarena.com

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