Гравець «Шахтаря» отримав травму і не дограв матч з «Динамо»
- Сьогодні, 22:56
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Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар
Деталі травми футболіста стануть відомі пізніше
Футболіст «Шахтаря» Богдан Бутко через травму не дограв фінал Кубка України проти «Динамо» (2:0).
Бутко покинув поле на ношах на 90-й хвилині зустрічі, замість нього в гру вступив Давід Хочолава.
Деталі травми Богдана стануть відомі пізніше, але було видно, як залишаючи поле, він прикладав лід до лівого стегна.
Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» і став володарем Кубка України-2018
Богдан Бутко в поточному сезоні є основним правим захисником «Шахтаря», на його рахунку 27 матчів і 7 асистів у всіх турнірах.
У фіналі з «Динамо» Бутко знову відзначився гольовою передачею на Факундо Феррейру, який і забив переможний для «гірників» м'яч.
Джерело: sportarena.com