Гравець «Шахтаря» отримав травму і не дограв матч з «Динамо»

Деталі травми футболіста стануть відомі пізніше

Футболіст «Шахтаря» Богдан Бутко через травму не дограв фінал Кубка України проти «Динамо» (2:0). Бутко покинув поле на ношах на 90-й хвилині зустрічі, замість нього в гру вступив Давід Хочолава. Деталі травми Богдана стануть відомі пізніше, але було видно, як залишаючи поле, він прикладав лід до лівого стегна.



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Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар

Деталі травми футболіста стануть відомі пізніше

Футболіст «Шахтаря» Богдан Бутко через травму не дограв фінал Кубка України проти «Динамо» (2:0).

Бутко покинув поле на ношах на 90-й хвилині зустрічі, замість нього в гру вступив Давід Хочолава.

Деталі травми Богдана стануть відомі пізніше, але було видно, як залишаючи поле, він прикладав лід до лівого стегна.

Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» і став володарем Кубка України-2018

Богдан Бутко в поточному сезоні є основним правим захисником «Шахтаря», на його рахунку 27 матчів і 7 асистів у всіх турнірах.

У фіналі з «Динамо» Бутко знову відзначився гольовою передачею на Факундо Феррейру, який і забив переможний для «гірників» м'яч.

Джерело: sportarena.com