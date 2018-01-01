Гравець «Шахтаря» приніс юнацькій збірній України перемогу у товариській грі з Грецією

У першому з двох поєдинків українці перемогли 1:0

У першому товариському поєдинку у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-19 взяла гору над греками. Зустріч пройшла у місті Салоніки, а мінімальну перемогу здобули «синьо-жовті», інформує офіційний сайт Федерації футболу України. На 77-й хвилині переможним голом відзначився нападник донецького