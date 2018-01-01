Гравець «Шахтаря» приніс юнацькій збірній України перемогу у товариській грі з Грецією
- Сьогодні, 11:09
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Розсилка
У першому з двох поєдинків українці перемогли 1:0
У першому товариському поєдинку у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-19 взяла гору над греками.
Зустріч пройшла у місті Салоніки, а мінімальну перемогу здобули «синьо-жовті», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
На 77-й хвилині переможним голом відзначився нападник донецького «Шахтаря» Андрій Кулаков.
Товариський матч з футболу
Греція (U-19) – Україна (U-19) – 0:1 (0:0)
Гол: Кулаков (77)
Україна (U-19): Кучерук, Авраменко, Сухар (Веремієнко, 78), Корнієнко (Снурніцин, 64), Бондар, Сафронов, Булеца (Козиренко, 78), Бєляєв (Мусолітін, 64), Кащук (Ременюк, 64), Хахльов (Дришлюк, 74), Супряга (Кулаков, 74).
Другий поєдинок цих команд відбудеться 22 лютого (початок – о 17:00).
Контрольні матчі з еллінами – це репетиція підопічних Олександра Петракова перед еліт-раундом Євро-2018.
За вихід до фінальної частини континентальної першості збірна України позмагається з командами Румунії, Швеції та Сербії. Ці поєдинки відбудуться в Румунії 21-го, 24-го та 27-го березня.
На Євро-2018 потрапить тільки переможець групи.