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    Гравець збірної України офіційно покине клуб Бундесліги влітку

    • Сьогодні, 13:43
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    Владлен Юрченко. Фото: ФК Байєр
    Владлен Юрченко. Фото: ФК Байєр

    Також леверкузенський «Байєр» покине партнер Юрченка по амплуа

    Півзахисник леверкузенського «Байєра» Владлен Юрченко в найближче міжсезоння покине склад «фармацевтів».

    Про це повідомляє офіційний сайт «Байєра».

    Уродженець Миколаєва Юрченко приєднався до «фармацевтів» влітку 2014 року, коли покинув донецький «Шахтар». Українець за 4 роки в Леверкузені провів лише 18 матчів за «Байєр», у яких забив 3 м'ячі.

    У нинішньому сезоні півзахисник не зіграв ще жодного матчу. Причинами цього стали серія травм, а також відсутність довіри з боку тренерського штабу Хайко Херрліха.

    Також леверкузенський «Байєр» покине партнер Юрченка по амплуа Марлон Фрай, який зіткнувся зі схожими проблемами.

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