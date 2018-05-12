Гравець збірної України офіційно покине клуб Бундесліги влітку

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Владлен Юрченко. Фото: ФК Байєр

Також леверкузенський «Байєр» покине партнер Юрченка по амплуа

Півзахисник леверкузенського «Байєра» Владлен Юрченко в найближче міжсезоння покине склад «фармацевтів».

Про це повідомляє офіційний сайт «Байєра».

Уродженець Миколаєва Юрченко приєднався до «фармацевтів» влітку 2014 року, коли покинув донецький «Шахтар». Українець за 4 роки в Леверкузені провів лише 18 матчів за «Байєр», у яких забив 3 м'ячі.

У нинішньому сезоні півзахисник не зіграв ще жодного матчу. Причинами цього стали серія травм, а також відсутність довіри з боку тренерського штабу Хайко Херрліха.

Також леверкузенський «Байєр» покине партнер Юрченка по амплуа Марлон Фрай, який зіткнувся зі схожими проблемами.