Футболістка Мар'яна Іванишин змінює клуб у польській Екстралізі

Гравець національної жіночої збірної України з футболу Мар'яна Іванишин підписала угоду з чемпіоном Польщі. Новим клубом гравчині української збірної став незмінний чемпіон останніх років у польській Екстралізі – ФК «Медик» Конін, інформує прес-служба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу. Клуб, заснований у 1984 році,



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Мар'яна Іванишин. Фото Górnik Łęczna / Medyk Konin

Футболістка Мар'яна Іванишин змінює клуб у польській Екстралізі

Гравець національної жіночої збірної України з футболу Мар'яна Іванишин підписала угоду з чемпіоном Польщі.

Новим клубом гравчині української збірної став незмінний чемпіон останніх років у польській Екстралізі – ФК «Медик» Конін, інформує прес-служба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Клуб, заснований у 1984 році, за свою історію чотири рази здобував чемпіонські звання (2014, 2015, 2016, 2017), ще вісім разів гравці приміряли срібні нагороди. В активі і вісім перемог у національному Кубку.

У сезоні-2017/18 «Медик» продовжує лідирувати у чемпіонаті, випереджаючи «Гурнік» з Лєнчни на три пункти.

Попереднім клубом Мар'яни був клуб ЖФК «Спортивна четвірка» (Радом, Польща).

А розпочала свою професійну футбольну кар'єру вихованка ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) у віці 15-ти років, дебютувавши у складі на той час чемпіона України – калуського «Нафтохіміка», з яким брала участь у жіночому Кубку УЄФА (нині Ліга чемпіонів).

Наступним етапом у кар'єрі став перехід до чернігівської «Легенди», де захисниця двічі приміряла золоті нагороди чемпіонату України (2009, 2010).

У січні 2013 року вона залишила розташування чернігівського клубу та перейшла до «Гурніка» з Лєнчни. Протягом трьох сезонів, проведених у польському клубі, двічі ставала віце-чемпіонкою Польщі, двічі здобувала бронзові нагороди.

Влітку 2016-го Мар'яна стала гравцем 18-разового чемпіона Чехії – празького клубу «Спарта». У весняній частині сезону-2016/17 українка, на правах оренди, переїхала грати у празьку «Дуклу». А завершувала 2017 рік вона у вищезгаданому польському клубі «Спортивна четвірка».