Колишній форвард збірної України відмовився від посади в московському «Динамо»



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Андрій Воронін bigmir)net

Андрій Воронін відхилив пропозицію ввійти в тренерський штаб Дмітрія Хохлова

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін відмовився від пропозиції ввійти в тренерський штаб Дмітрія Хохлова у московському «Динамо».

Відмову Воронін аргументував великим обсягом роботи в збірній України, де він працює тренером-селекціонером, інформує Betting Insider.

Раніше Воронін не приїхав на відкриття нового стадіону московської команди з посиланнями на особисті причини.

Український форвард виступав за «Динамо» з 2010 по 2014 рік. Забив 22 м’ячі в 80-ти поєдинках.