«Хімік» розгромив «Миколаїв» у черговому матчі баскетбольної Суперліги

Южненський клуб вдома не залишив шансів гостям

У першій чверті на майданчику був один головний герой. Американський розігруючий «Хіміка» Деррік Колтер набрав 18 очок за стартову 10-хвилинку. Результативна й ефектна гра захисника южненців допомогла їм отримати 9 очок переваги за підсумками першої чверті, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. У другій чверті гостям



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Фото ФБУ

Южненський клуб вдома не залишив шансів гостям

У першій чверті на майданчику був один головний герой. Американський розігруючий «Хіміка» Деррік Колтер набрав 18 очок за стартову 10-хвилинку.

Результативна й ефектна гра захисника южненців допомогла їм отримати 9 очок переваги за підсумками першої чверті, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У другій чверті гостям вдалося зупинити американця, а за рахунок серії триочкових підібратись до южненців на відстань двох балів.

Однак Хімік не дозволив гостям завершити камбек: підопічні Степановського вчасно додали у захисті і під завісу чверті реалізували свої штрафні, отримавши вісім балів переваги перед великою перервою.

У третій чверті Хімік продовжив нарощувати відрив. Черговий точний дальній від Колтера встановив 17-очкову перевагу господарів. Миколаїв остаточно розклеївся.

Остаточно вбили інтригу в цьому матчі триочкові Мальчевського й Еріенса у заключній чверті.

Таким чином, южненці більш ніж впевнено виграли перший домашній матч 2018 року і вийшли вперед в очних протистояннях з Миколаєвом у регулярному чемпіонаті.

«Хімік» – МБК «Миколаїв» – 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)

«Хімік»: Колтер - 29, Павлов - 14, Сидоров 12, Еріенс - 10, Антіпов - 10.

«Миколаїв»: Кушніров - 20 + 6 підбирань, Носков - 12 + 8 підбирань + 5 передач, Онуфрієв - 11, Давидюк - 11.