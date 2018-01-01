Хокейна юніорська збірна України U-19 програла угорським одноліткам на турнірі в Польщі
- Вчора, 22:57
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Розсилка
Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився нападник херсонського «Дніпра» Даниїл Дуюн
Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнородному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього уїк-енду відбувався у Польщі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.
В заключному матчі змагання українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.
Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився нападник херсонського «Дніпра» Даниїл Дуюн.
Ще 18 лютого команда вирушила з Варшави на Батьківщину.
Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)
Склад України: Кобилянський (до 58:00). Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв.
Шайби: 0:1. Кедвеш (Керестеш, 3:54), 0:2. Сечі (Фекете, Якарфі, 16:09 – більш.), 1:2. Дуюн (Табашник, 29:13 – більш.), 1:3. Керестеш (Кедвеш, Сабо, 36:57), 2:3. Дуюн (Сиротенко, 42:43).