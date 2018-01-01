Хокейна юніорська збірна України U-19 програла угорським одноліткам на турнірі в Польщі

Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився нападник херсонського «Дніпра» Даниїл Дуюн

Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнородному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього уїк-енду відбувався у Польщі. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України. В заключному матчі змагання українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3. Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився