Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу

У мережі вже неодноразово ширились чутки про зв'язок російської моделі Грачової із вінгером «Челсі»

Російська фітнес-модель Віолетта Грачова в сториз свого інстаграму опублікували світлини зі святкування дня народження та показала подарунки, які отримала. Як інформує Трибуна, на одному з таких кадрів серед букетів троянд можна помітити записку.

«Happy birthday my love. MM», – написано на ній.

Також можна побачити, що перебуває вона в московському готелі.

Ініціали «ММ» у своїх соцмережах використовує зокрема й вінгер збірної України Михайло Мудрик. Але, звісно ж, не можна стверджувати, що цей букет Грачовій надіслав саме він.

Нагадаємо, в мережі вже неодноразово ширились чутки про зв'язок російської моделі із вінгером «Челсі».

Коротко, що їх пов'язує.

Вподобайки на фото. Михайло підписався на російську модель та пролайкав їй дописи

У Віолетти Грачової з'явилась світлина у футболці лондонського «Челсі».

Мудрик у своєму інстаграмі хизувався краєвидами Лондона, відзнятими під час польоту на гелікоптері. Водночас подібне відео з'явилось і на акаунті російської фітнес-моделі.

Також футболіст збірної України неодноразово писав Віолетті коментарі.

Зазначимо, що росіянка старша за українця на дев’ять років. Раніше Грачова мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом, який тоді виступав у Росії, а зараз грає в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 17 червня Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.