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Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу

У мережі вже неодноразово ширились чутки про зв'язок російської моделі Грачової із вінгером «Челсі»

Російська фітнес-модель Віолетта Грачова в сториз свого інстаграму опублікували світлини зі святкування дня народження та показала подарунки, які отримала. Як інформує Трибуна, на одному з таких кадрів серед букетів троянд можна помітити записку.

«Happy birthday my love. MM», – написано на ній.

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 1

Також можна побачити, що перебуває вона в московському готелі.

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 2

Ініціали «ММ» у своїх соцмережах використовує зокрема й вінгер збірної України Михайло Мудрик. Але, звісно ж, не можна стверджувати, що цей букет Грачовій надіслав саме він.

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 3

Нагадаємо, в мережі вже неодноразово ширились чутки про зв'язок російської моделі із вінгером «Челсі».

Коротко, що їх пов'язує.

Вподобайки на фото. Михайло підписався на російську модель та пролайкав їй дописи

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 4

У Віолетти Грачової з'явилась світлина у футболці лондонського «Челсі».

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 5

Мудрик у своєму інстаграмі хизувався краєвидами Лондона, відзнятими під час польоту на гелікоптері. Водночас подібне відео з'явилось і на акаунті російської фітнес-моделі.

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 6

 

Також футболіст збірної України неодноразово писав Віолетті коментарі.

Гравець збірної України відправив у Москву квіти моделі з РФ? Деталі гучного скандалу фото 7

Зазначимо, що росіянка старша за українця на дев’ять років. Раніше Грачова мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом, який тоді виступав у Росії, а зараз грає в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 17 червня Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Як повідомлялося, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: модель квіти Михайло Мудрик НОВИНИ ФУТБОЛУ

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