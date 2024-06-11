Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі

Збірна України 17 червня зіграє перший матч на чемпіонаті Європи проти Румунії

У матчі проти Молдови відзначилися Яремчук, Циганков, Довбик та Судаков

Національна збірна України з футболу обіграла Молдову з рахунком 4:0 у заключному товариському матчі перед стартом Євро-2024. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Тренерський штаб Сергія Реброва повторив стартовий склад з нічийного поєдинку з Німеччиною (0:0), за виключенням кількох змін: у ворота повернувся переможець Ліги чемпіонів Андрій Лунін, із перших хвилин вийшли Віталій Миколенко та Георгій Судаков.

На другій хвилині ударом у «дев'ятку» після помилки захисників рахунок відкрив Роман Яремчук.

За рахунку 0:1 гості провели вимушену заміну: Віталій Миколенко не зміг продовжувати поєдинок через травму після підкату від суперника і поступився місцем на полі Олександрові Зінченку.

На 43-й хвилині господарям забив Віктор Циганков. Вінгер обігрався з Миколою Шапаренком та Георгієм Судаковим, після чого відправив м'яч у нижній кут з центру штрафного майданчика.

По перерві Яремчука на полі змінив Артем Довбик, якому для гола вистачило чотирьох хвилин. Форвард іспанської «Жирони» після асисту Судакова зіграв на межі офсайда та вразив ближній, «воротарський» кут.

Ще за п'ять хвилин Судаков, автор двох результативних передач, забив власний гол та встановив фінальний рахунок після обіграшу з Довбиком – 4:0.

Молдова – Україна 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54

Зокрема, у понеділок, 17 червня, наша збірна зіграє перший матч на чемпіонаті Європи проти Румунії.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

Раніше збірна України з футболу поступилася Польщі в другому товариському матчі перед Євро-2024. Зустріч у Варшаві завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.