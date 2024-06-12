Артем Довбик став найкращим гравцем «Жирони» у цьому сезоні

Український форвард вразив своєю грою у дебютному сезоні в Ла Лізі

Іспанський клуб «Жирона» визнав форварда збірної України Артема Довбика своїм найкращим футболістом у сезоні-2023/2024. Про це повідомляє пресслужба ФК «Жирона».

Український голеадор провів у сезоні за каталонський клуб 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і зробив десять результативних передач.

За підсумками чемпіонату іспанської Ла Ліги Артем отримав нагороду «Пічічі», яка щорічно вручається найкращому бомбардиру першості, передає Укрінформ.

Завдяки командній грі Артема Довбика «Жирона» посіла в іспанському чемпіонаті третє місце і вперше у власній історії зіграє у Лізі чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, журналіст Патрік Бергер повідомив, що «Атлетіко» хоче підписати форварда «Жирони» Артема Довбика. Між 26-річним українцем та мадридським клубом вже є принципова домовленість про перехід.

«Наполі» також веде переговори по нападнику, але «Атлетіко» лідирує в перегонах.

Сам футболіст хоче зробити наступний свій кар’єрний крок саме в чемпіонаті Іспанії.