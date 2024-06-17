Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія

Сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу провела перший матч на чемпіонаті Європи-2024

У коментарях вболівальники назвали роботу Megogo «ганебною» і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро забуде про футбол

Сьогодні, 17 червня, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

У мережі вирує обурення. Cервіс Megogo, ексклюзивний транслятор поєдинку, вже відреагував на ситуацію.

Megogo вибачилися за прикру ситуацію і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми фото facebook.com/MegogoUA

«Друзі, широ вибачаємося за технічні незрцчності! На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції», – йдеться у заяві сервісу.

Попередньо, повідомила компанія, через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту.

У коментарях вболівальники назвали роботу Megogo ганебною і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро забуде про футбол.

Вболівальники назвали роботу Megogo ганебною скриншот коментарів під заявою сервісу Megogo

скриншот коментарів під заявою сервісу Megogo

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Також повідомлялося, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.