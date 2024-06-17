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Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія
Сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу провела перший матч на чемпіонаті Європи-2024
фото Reuters, Michaela Stache

У коментарях  вболівальники назвали роботу Megogo «ганебною» і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро забуде про футбол

Сьогодні, 17 червня, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

У мережі вирує обурення. Cервіс Megogo, ексклюзивний транслятор поєдинку, вже відреагував на ситуацію. 

Megogo вибачилися за прикру ситуацію і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми
Megogo вибачилися за прикру ситуацію і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми
фото facebook.com/MegogoUA

«Друзі, широ вибачаємося за технічні незрцчності! На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції», – йдеться у заяві сервісу. 

 Попередньо, повідомила компанія, через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту. 

У коментарях  вболівальники назвали роботу Megogo ганебною і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро  забуде про футбол. 

Вболівальники назвали роботу Megogo ганебною
Вболівальники назвали роботу Megogo ганебною
скриншот коментарів під заявою сервісу Megogo
Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія фото 1
Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія фото 2
скриншот коментарів під заявою сервісу Megogo

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.

Також повідомлялося, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

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Теги: Україна Збірна України Румунія

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