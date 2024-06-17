Megogo назвало причину зникнення трансляції матчу Україна – Румунія
У коментарях вболівальники назвали роботу Megogo «ганебною» і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро забуде про футбол
Сьогодні, 17 червня, під час трансляції футбольного матчу Україна – Румунія сталася прикра ситуація – трансляція перервалася і українські вболівальники втратили змогу насолодитися грою національної збірної та побачити перший для збірної України матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.
У мережі вирує обурення. Cервіс Megogo, ексклюзивний транслятор поєдинку, вже відреагував на ситуацію.
«Друзі, широ вибачаємося за технічні незрцчності! На жаль, виникли перебої з трансляцією. Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції», – йдеться у заяві сервісу.
Попередньо, повідомила компанія, через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту.
У коментарях вболівальники назвали роботу Megogo ганебною і зауважили, що з таким сервісом Україна скоро забуде про футбол.
Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.
Також повідомлялося, що на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.
До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.
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