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«Барселона» звільнила головного тренера

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Барселона» звільнила головного тренера
Хаві Ернандес
фото: ФК «Барселона»

Хаві Ернандес востаннє тренуватиме команду в недільній грі з «Севільєю»

Сьогодні в п'ятницю президент ФК «Барселона» Хоан Лапорта повідомив Хаві Ернандесу, що він не буде працювати на посаді тренера першої команди в сезоні 2024-25. Про це повідомляє офіційний сайт «Барселони».

Зустріч відбулася в Ciutat Esportiva Joan Gamper, на ній також були присутні спортивний віце-президент Рафа Юсте, спортивний директор Андерсон Луїс де Соуза, Деку, Хаві, Оскар Ернандес і Серхіо Алегре.

«Барселона» подякувала Хаві за його роботу на посаді тренера, а також за його неповторну кар’єру як гравця та капітана команди, і бажає йому подальших успіхів у світі.

Хаві Ернандес востаннє тренуватиме команду в недільній грі з «Севільєю».

Протягом наступних кількох днів ФК «Барселона» оголосить про нову структуру першої команди. За чутками, новим тренером команди стане Ганс-Дітер Флік.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хаві Ернандес ФК Барселона президент

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