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Німеччина – Шотландія. Де дивитися трансляцію першої гри Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Німеччина – Шотландія. Де дивитися трансляцію першої гри Євро-2024
Євро-2024 проходить у Німеччині, тому у матчі-відкритті вже традиційно зіграють господарі турніру
фото: x.com/EURO2024

Гра Німеччина – Шотландія розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 14 червня, матчем Німеччина – Шотландія розпочнеться чемпіонат Європи з футболу.

Євро-2024 проходить у Німеччині, тому у матчі-відкритті вже традиційно зіграють господарі турніру. Їхнім суперником стане збірна Шотландії.

Поєдинок відбудеться на мюнхенській «Альянц Арені». Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше команди 17 разів зустрічалися між собою. Німеччина здобули вісім перемог, а Шотландія – чотири. Різниця м'ячів складає 26:23 на користь німців.

Де дивитися гру Німеччина – Шотландія

Усі матчі Євро-2024 транслюватиме медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків (матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал) будуть доступні на регіональних каналах «Суспільного».

Нагадаємо, збірна України з футболу за результатами жеребкування потрапили до групи «E». Підопічні головного тренера збірної Сергія Реброва зустрінуться з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
  • Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
  • Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00
Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина чемпіонат Європи Збірна України Шотландія

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