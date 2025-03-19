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Юнацька збірна України стартувала з поразки від Хорватії у відборі до Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Юнацька збірна України стартувала з поразки від Хорватії у відборі до Євро-2025
Наступний матч наші юнаки проведуть 22 березня проти однолітків з Італії
фото: УАФ

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року

Сьогодні, 19 березня, юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) стартувала у другому раунді відбору Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Ситника виступають у групі А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Сьогодні наша команда зустрічалася з балканцями, господарями мінітурніру. Гра проходила в місті Карловаць.

Перший момент виник у нашої команди – Граховац потягнув небезпечний удар Люсіна. Хорвати відповіли своїм шансом, коли м’яч після подачі з лівого флангу влучив у дальню стійку. Далі команди знову обмінялися моментами: Зудіну не дали вийти сам на сам із голкіпером, а Ніко Горват із гострого кута пробив повз ближній кут.

На 22-й хвилині господарі повели в рахунку – після кутового в нашому штрафному виникла метушня, і Кусановичу вдалося проштовхнути м’яч у сітку. Пізніше Кусанович оформив дубль, замкнувши подачу партнера. До перерви міг скоротити відставання Зудін, але з хорошої позиції пробив у руки кіперу.

На старті другого тайму ще один момент не використав Кусанович, а Джурабаєв ударом із півкола перевірив Граховаца. На 55-й хвилині наші юнаки скоротили відставання – Кучерявий заробив пенальті, який реалізував Люсін. Хорвати відповіли ударом Войводича головою повз ціль.

Надалі господарі зосередилися на утриманні результату. Заключний відрізок матчу проходив у напруженій боротьбі, наші хлопці намагалися вирвати нічию, найкращий шанс мав Зудін, який на 90-й хвилині небезпечно пробив поруч зі стійкою. Та в підсумку українці все ж зазнали поразки – 1:2.

Наступний матч наші юнаки проведуть 22 березня проти однолітків з Італії.

Євро-2025 (U-17). Другий раунд відбору. Група А1

Україна (U-17) – Хорватія (U-17) – 1:2 (0:2)

Голи: Люсін (55, з пенальті) — Кусанович (22, 32).

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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