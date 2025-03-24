Юнацька збірна України на Турнірі чотирьох націй зіграє із Чорногорією: де дивитися гру

Після стартової поразки від Польщі (0:1) синьо-жовті перемогли Румунію (4:2)

Пряма трансляція матчу Чорногорія – Україна відбудеться на YouTube-каналі УАФ

Сьогодні, 24 березня, юнацька збірна України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження) на Турнірі чотирьох націй у Румунії зіграє з командою Чорногорії. Про це повідомляє «Главком».

Після стартової поразки від Польщі (0:1) синьо-жовті перемогли Румунію (4:2). Сьогодні ж українці проведуть заключний поєдинок – проти Чорногорії (15:00).

Пряма трансляція матчу Чорногорія – Україна відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Тренерський штаб на чолі з Олегом Голодюком розраховує на турнірі на 22 футболістів.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Дмитро Пожар («Динамо» Київ), Денис Столяренко («Легія», Польща), Гліб Удовиченко («Атлетико», Іспанія).

Захисники: Нікіта Царичанський («Динамо» Київ), Максим Коваль, Михайло Гарбар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Левицький («Рух» Львів), Назарій Рудзей (без клубу), Ілля Яблонський («Спортинг», Португалія), Тимофій Солодаренко («Вердер», Німеччина), Денис Пламінський («Гайдук», Хорватія).

Півзахисники: Назар Гурін («Динамо» Київ), Станіслав Шукалович, Арсеній-Тимофій Трохим, Арсеній Сафонов (усі – «Шахтар» Донецьк), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Єгор Кощій («Баєр», Німеччина), Адам Гурам («Гайдук», Хорватія).

Нападники: Артур Курячий, Кірілл Саричев (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Гапоненко («Порту», Португалія), Максим Гололобов («Баєр», Німеччина).

Додамо, що із 4-го до 9 травня наші юнаки виступатимуть на Турнірі розвитку УЄФА, де гратимуть з однолітками із Греції, Фінляндії (господар) та Угорщини.

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Як повідомлялося, після матчів-відповідей плей-оф Ліги націй сформувалися всі групи відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року в європейській зоні.