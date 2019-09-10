Ібрагімовичу встановлять пам’ятник у Швеції
Златан Ібрагімович
Goal.com
Бронзовий монумент встановлять у рідному для форварда Мальме
У Швеції встановлять пам’ятник за життя нападнику національної збірної Златану Ібрагімовичу.
Замовником статуї стала шведська футбольна асоціація. Бронзовий монумент висотою в 2,7 метра та вагою в 500 кг встановлять у рідному для футболіста Мальме, інформує AS.
Пам’ятник розташується на площі між старим та новим стадіоном.
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«Монумент стане даниною поваги найвеличнішому футболісту Швеції всіх часів», - заявив генеральний секретар футбольної асоціації Хакан Шостранд.