Маск замислився над придбанням футбольного клубу «Ліверпуль» – ЗМІ

Батько Маска сказав, що його син-мільярдер хотів би купити відомий футбольний клуб

Американський мільярдер Ілон Маск замислюється над придбанням англійського футбольного клуба «Ліверпуль». Цей факт підтвердив батько підприємця Еррол Маск, пише Daily Mail.

«Так, Ілон хотів би придбати клуб. Але це не означає, що він його придбає. Він хотів би, так, звісно. Будь-хто хотів би. Я також!» – наводить слова батька Ілона Маска видання Daily Mail.

На запитання, чому Маск так цікавиться саме «Ліверпулем», його батько відповів: їхня родина має багаторічні зв'язки з найбільшим містом графства Мерсісайд.

«Його бабуся народилася в Ліверпулі, і у нас були родичі звідти, нам пощастило знати учасників The Beatles, бо вони виросли з деякими членами моєї родини. Тож ми прив'язані до Ліверпуля, розумієте», – сказав Еррол Маск.

Якщо мільярдер серйозно налаштований купити футбольний клуб «Ліверпуль», він зробить пропозицію нинішньому власнику Джону Генрі, який також володіє командою MLB Boston Red Sox і командою НХЛ Pittsburgh Penguins.

Водночас власники «Ліверпуля» наполягають, що вони не мають наміру продавати клуб. У травні клуб був оцінений на четвертому місці за вартістю в світі в 4,3 мільярда фунтів стерлінгів. Однак такі витрати становитимуть трохи більше одного відсотка від загального капіталу Маска.

Раніше стало відомо, що Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.