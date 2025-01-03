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Прем'єрка Італії назвала скандального Маска «геніальною людиною»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем'єрка Італії назвала скандального Маска «геніальною людиною»
Мелоні визнала, що у них з Маском різняться погляди на деякі речі
фото з відкритих джерел

Очільниця італійського уряду вважає американського мільярдера «великою особистістю нашого часу»

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Глава італійського уряду в інтервʼю Corriere della Sera назвала американського бізнесмена «геніальною людиною».

«Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу», – каже вона.

Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є «великою особистістю нашого часу», а також «надзвичайним новатором, який завжди дивиться в майбутнє».

Водночас прем'єрка Італії визнала, що є речі, у яких їхні з Маском погляди розходяться.

«Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші погляди більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні малює його монстром, тільки тому, що він обрав «неправильну» сторону барикад», – додала очільниця італійського уряду.

Нагадаємо, що Ілон Маск вдався до образ на адресу Олафа Шольца. Цього разу мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині. Маск назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».

Раніше мільярдер Ілон Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні, назвавши президента Володимира Зеленського «чемпіоном усіх часів з ошукування США». Також мільярдер заявив, що Вашингтон витрачає надто багато грошей на оборону Європи в умовах зростання державного боргу Сполучених Штатів Америки.

До слова, у США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду.

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Теги: Ілон Маск Італія прем’єр-міністр

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