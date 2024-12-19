Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці
Рекордсмен виконує одну з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми
Майстер спорту міжнародного класу, полтавець Віталій Шовкопляс минулого року встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. А цьогоріч – перевершив власне досягнення, підтягнувшись ще на один раз більше. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.
За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів. Цей результат визнано найкращим у світі, а ім’я українця знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд Віталія, 25 підтягувань за хвилину, був встановлений лише півтора року тому.
Лана Вєтрова нагадала, що до полтавця рекорд Гіннеса у цій номінації належав Лі Цзечуань із Китаю. Причому китаєць важить 64 кг. Вага Віталія Шовкопляса 93 кг.
«Цей факт розвіює міф про те, що вага має вирішальне значення у виконанні силових вправ на рекорд. Підтягування на одній руці – це технічно одна з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми: хоч трохи схибиш – тут же розрив м’язів чи зв'язок. Віталій виконав цю вправу в ідеально правильній техніці! Це те, чого систематично добиваються експерти Національного реєстру рекордів від інших заявників на рекорд. Саме неправильна техніка виконання найчастіше й стає причиною відхилення заявок на рекорд», – додала керівниця Національного реєстру рекордів України.
Нагадаємо, що одеський плавець Вадим Науменко встановив національний рекорд на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Будапешті. На дистанції 200 метрів комплексним стилем у кваліфікації він фінішував за 1:55.35 хвилини.
Крім того, майстриня нігтьового сервісу Оксана Тіхонова потрапила до Національного реєстру рекордів України за виконання найшвидшого манікюру. Жінки виконує процедуру за 9 хв 57 сек.
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