Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці
За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Рекордсмен виконує одну з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми

Майстер спорту міжнародного класу, полтавець Віталій Шовкопляс минулого року встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. А цьогоріч – перевершив власне досягнення, підтягнувшись ще на один раз більше. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.

За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів
За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів
фото: Лана Вєтрова/Facebook

За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів. Цей результат визнано найкращим у світі, а ім’я українця знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд Віталія, 25 підтягувань за хвилину, був встановлений лише півтора року тому.

Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса
Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Лана Вєтрова нагадала, що до полтавця рекорд Гіннеса у цій номінації належав Лі Цзечуань із Китаю. Причому китаєць важить 64 кг. Вага Віталія Шовкопляса 93 кг.

Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса
Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса
фото: Лана Вєтрова/Facebook

«Цей факт розвіює міф про те, що вага має вирішальне значення у виконанні силових вправ на рекорд. Підтягування на одній руці – це технічно одна з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми: хоч трохи схибиш – тут же розрив м’язів чи зв'язок. Віталій виконав цю вправу в ідеально правильній техніці! Це те, чого систематично добиваються експерти Національного реєстру рекордів від інших заявників на рекорд. Саме неправильна техніка виконання найчастіше й стає причиною відхилення заявок на рекорд», – додала керівниця Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, що одеський плавець Вадим Науменко встановив національний рекорд на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Будапешті. На дистанції 200 метрів комплексним стилем у кваліфікації він фінішував за 1:55.35 хвилини.

Крім того, майстриня нігтьового сервісу Оксана Тіхонова потрапила до Національного реєстру рекордів України за виконання найшвидшого манікюру. Жінки виконує процедуру за 9 хв 57 сек.

Читайте також:

Теги: спорт Полтавщина Полтава рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства
24 листопада, 04:09
Ерлінг Голанд
Голанд побив рекорд Ліги чемпіонів
27 листопада, 09:23
У Саудівській Аравії цього року страчено велику кількість людей
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
20 листопада, 06:02
Поїзд Київ – Рахів тепер щоденний
Нові рейси та швидші подорожі. Укрзалізниця оновила графік поїздів на 2025 рік
21 листопада, 19:52
Головні новини проти ночі 27 листопада
17-річний українець дебютував за «Баєр», уламки дрона пошкодили будівлю в Києві: головне за ніч
27 листопада, 06:42
Борець Парвіз Насібов вчиться керувати дроном?
Українські медалісти Олімпіади взяли участь у емоційній фотосесії з військовими
8 грудня, 17:19
Після вильоту з відбору на Олімпіаду-2026 Україна розпочала підготовку до чемпіонату світу-2025 у дивізіоні IA 
Збірна України з хокею перемогла Польщу у другому матчі підготовки до чемпіонату світу-2025
13 грудня, 21:43
На сході та північному сході країни очікується мокрий сніг
Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня
17 грудня, 06:10
36-річний спортсмен розпочав свою професійну кар'єру у 2013 році
Фейковий акаунт відомого інсайдера відправив Ломаченка на пенсію (оновлено)
Вчора, 19:50

Новини

Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці
Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці
Фейковий акаунт відомого інсайдера відправив Ломаченка на пенсію (оновлено)
Фейковий акаунт відомого інсайдера відправив Ломаченка на пенсію (оновлено)
Польща ув'язнила російського хокеїста за шпигунство
Польща ув'язнила російського хокеїста за шпигунство
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон
Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон
Усик – Ф'юрі: букмекери визначилися з фаворитом бою-реваншу
Усик – Ф'юрі: букмекери визначилися з фаворитом бою-реваншу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
25K
Орбан відреагував на критику Зеленського
11K
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9405
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
8194
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua