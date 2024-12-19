Полтавський атлет побив власний рекорд Гіннеса у підтягуваннях на одній руці

За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів

Рекордсмен виконує одну з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми

Майстер спорту міжнародного класу, полтавець Віталій Шовкопляс минулого року встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. А цьогоріч – перевершив власне досягнення, підтягнувшись ще на один раз більше. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.

За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів фото: Лана Вєтрова/Facebook

За 60 секунд Віталій Шовкопляс підтягнувся на перекладині на одній руці 26 разів. Цей результат визнано найкращим у світі, а ім’я українця знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд Віталія, 25 підтягувань за хвилину, був встановлений лише півтора року тому.

Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса фото: Лана Вєтрова/Facebook

Лана Вєтрова нагадала, що до полтавця рекорд Гіннеса у цій номінації належав Лі Цзечуань із Китаю. Причому китаєць важить 64 кг. Вага Віталія Шовкопляса 93 кг.

Ім’я українця Віталія Шовкопляса знову внесене до світової Книги рекордів Гіннеса фото: Лана Вєтрова/Facebook

«Цей факт розвіює міф про те, що вага має вирішальне значення у виконанні силових вправ на рекорд. Підтягування на одній руці – це технічно одна з найскладніших силових вправ із високим ризиком травми: хоч трохи схибиш – тут же розрив м’язів чи зв'язок. Віталій виконав цю вправу в ідеально правильній техніці! Це те, чого систематично добиваються експерти Національного реєстру рекордів від інших заявників на рекорд. Саме неправильна техніка виконання найчастіше й стає причиною відхилення заявок на рекорд», – додала керівниця Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, що одеський плавець Вадим Науменко встановив національний рекорд на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Будапешті. На дистанції 200 метрів комплексним стилем у кваліфікації він фінішував за 1:55.35 хвилини.

Крім того, майстриня нігтьового сервісу Оксана Тіхонова потрапила до Національного реєстру рекордів України за виконання найшвидшого манікюру. Жінки виконує процедуру за 9 хв 57 сек.