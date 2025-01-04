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Олеся Яхно Політтехнологиня

Куди несе Ілона Маска?

glavcom.ua
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Винахідник Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Ілон, мабуть, ще живе у 2024-му

Ілона Маска знову кудись несе. Взявся критикувати діючі уряди у Німеччині, а тепер – і у Великобританії. А паралельно – бадьоро нахвалювати ультраправі політичні сили.

Ілон, мабуть, ще живе у 2024-му, коли зростання ультраправих сил стало трендом. У 2025 році так не буде. Як приклад – та ж бравадна риторика Дональда Трампа з приводу легкості вирішення проблем – дещо пригальмувалась після виборів. І зрозуміло чому.

Легкі варіанти, на яких дуже часто «осідають» ультраправі/ізоляціоністські політики/партії, в реалі не працюють. Бо причини недієвості міжнародної системи і перехід автократій до агресивного курсу в значній мірі накопичувались поступово, і вирішити їх можна лише системним шляхом, а не спрощенням сприйняття.

Так що, Ілоне, треба перезавантажуватись.

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Джерело
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Теги: США політика Ілон Маск

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Олеся Яхно

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