  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іспанець Вісенте Гомес не ввійде в тренерський штаб Михайличенка в «Динамо»

    • Розсилка
    Вісенте Гомес - Іспанець Вісенте Гомес не ввійде в тренерський штаб Михайличенка в «Динамо»
    Вісенте Гомес
    Футбол 24

    Після поразки в кваліфікації Ліги чемпіонів президент киян Ігор Суркіс повністю змінив тренерський штаб команди

    Іспанський фахівець Вісенте Гомес не ввійде в тренерський штаб Олексія Михайличенка в київському «Динамо». Про це повідомляє FC Dynamo Nation.

    Втім джерела видання в клубі не виключають, що Гомес залишиться працювати в структурі «Динамо». Його не було звільнено разом з усім тренерським штабом Олександра Хацкевича.

    Нагадаємо, президент «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Хацкевича з асистентами після поразки команди за сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів бельгійському «Брюґґе». «Динамо» вже втретє поспіль не гратиме в груповому етапі Ліги чемпіонів.

    Читайте також: Олексій Михайличенко. З ганьбою звільнений, зі славою повернений

    Наступником Хацкевича в «Динамо» призначено Олексія Михайличенка, який до останнього часу працював спортивним директором клубу. Йому Суркіс довірив самостійно формувати тренерський штаб.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олексій Михайличенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ