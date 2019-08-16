Іспанець Вісенте Гомес не ввійде в тренерський штаб Михайличенка в «Динамо»



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Вісенте Гомес Футбол 24

Після поразки в кваліфікації Ліги чемпіонів президент киян Ігор Суркіс повністю змінив тренерський штаб команди

Іспанський фахівець Вісенте Гомес не ввійде в тренерський штаб Олексія Михайличенка в київському «Динамо». Про це повідомляє FC Dynamo Nation.

Втім джерела видання в клубі не виключають, що Гомес залишиться працювати в структурі «Динамо». Його не було звільнено разом з усім тренерським штабом Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, президент «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Хацкевича з асистентами після поразки команди за сумою двох матчів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів бельгійському «Брюґґе». «Динамо» вже втретє поспіль не гратиме в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Наступником Хацкевича в «Динамо» призначено Олексія Михайличенка, який до останнього часу працював спортивним директором клубу. Йому Суркіс довірив самостійно формувати тренерський штаб.