Історичне досягнення. Михайлюк став другим українцем, який здобув титул чемпіона НБА

У сезоні Святослав Михайлюк набирав у середньому за матч 4,0 очки, 1,2 підбирання та віддавав 0,9 асистів

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу НБА, в якому «Бостон» переміг «Даллас» з рахунком 4-1

У ніч на 18 червня відбувся п’ятий матч фінальної серії НБА.

«Бостон» українця Святослава Михайлюка переміг «Даллас» із рахунком 106:88 та став чемпіоном НБА. Це 18-й титул в історії франшизи.

Михайлюк став другим українцем в історії, якому підкорилося це досягнення. Першим був Станіслав Медведенко, який двічі брав титул із «Лейкерс» – у 2001-му та 2002-му.

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу НБА, в якому «Бостон» переміг «Даллас» з рахунком 4-1. Він зіграв три хвилини та набрав два очки в першому матчі, майже десять хвилин, за які набрав три очки та зробив одне підбирання, в четвертому матчі, а також вийшов на 39 секунд в п'ятій грі, за які встиг зробити одне підбирання.

У сезоні Святослав Михайлюк набирав у середньому за матч 4,0 очки, 1,2 підбирання та віддавав 0,9 асистів.

НБА

Плей-оф, фінал

5-й матч

«Бостон» – «Даллас» – 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

«Бостон» переміг у серії 4-1.

«Бостон»: Тейтум (31 + 8 підбирань + 11 асистів), Браун (21 + 8 підбирань + 6 асистів), Голідей (15 + 11 підбирань), Вайт (14 + 8 підбирань), Горфорд (9 + 9 підбирань) – старт; Гаузер (8), Порзінгіс (5), Прітчард (3), Корнет (0), Бріссетт (0), Михайлюк (0).

«Даллас»: Дончич (28 + 12 підбирань + 7 втрат), Ірвінг (15 + 9 асистів), Д. Джонс (10), Геффорд (6), Вашингтон (4) – старт; Грін (14), Екзам (4), Гарді (3), Лайвлі (2), Клебер (2), Павелл (0), Проспер (0), Гардвей (0), Лоусон (0).