Вперше за 20 років українець зіграв у фіналі НБА

Михайлюк провів на майданчику у матчі з «Далласом» 2 хвилини і 40 секунд

Михайлюк набрав 2 очки у першій грі фіналу НБА

Гравець «Бостона Селтікс» Святослав Михайлюк став першим українцем за 20 років, який зіграв у фіналі НБА.

Востаннє це робив Станіслав Медведенко у 2004 році. Тоді він у п’ятому матчі з «Детройтом» зіграв понад 23 хвилини і набрав 10 очок, 5 підбирань та 1 асист. «Лейкерс» програли ту фінальну серію з рахунком 1-4.

Михайлюк сьогодні, 7 червня, провів на майданчику у першому матчі з «Далласом» 2 хвилини і 40 секунд, набравши 2 очки.

«Бостон» веде у серії 1-0.

Другий поєдинок серії до чотирьох перемог відбудеться на майданчику «Селтікс» 10 червня за київським часом.

НБА

Плей-оф, фінал

Перший матч

«Бостон» – «Даллас» – 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23)

«Бостон»: Браун (22 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Порзінгіс (20 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Тейтум (16 + 11 підбирань + 5 передач), Вайт (15 + 5 передач), Холідей (12 + 8 підбирань + 5 передач), Хорфорд (10 + 7 підбирань), Хаузер (8), Корнет (2), Михайлюк (2), Брізетт, Прітчард.

«Даллас»: Дончич (30 очок + 10 підбирань), Вашингтон (14 + 8 підбирань), Харді (13), Ірвінг (12), Геффорд (8), Джонс (5 + 6 підбирань), Грін (3), Лайвлі (2 + 5 підбирань), Клебер (2), Екзам, Вільямс, Хардвей, Павелл.