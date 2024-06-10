Клуб українця Михайлюка здобув другу перемогу у фіналі НБА

Михайлюк в другому матчі фіналу НБА на майданчик не виходив

«Бостон» Михайлюка зробив ще один крок до загального успіху

Відбувся другий матч фінальної серії плей-оф НБА. «Бостон», у складі якого виступає українець Святослав Михайлюк, на своєму майданчику здобув другу перемогу над «Далласом» з рахунком 105:98 і подвоїв свою перевагу (2:0).

Михайлюк на паркеті в цьому матчі не з'являвся.

Бостон – Даллас – 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)

Рахунок у серії 2:0.

Бостон: Голідей 26 + 11 підбирань, Браун 21 + 7 передач + 6 втрат, Вайт 18, Тейтум 18 + 9 підбирань + 12 передач, Хорфорд 5 + 7 підбирань – старт; Порзінгіс 12, Прітчард 3, Хаузер 2.

Даллас: Дончич 32 + 11 підбирань + 11 передач + 8 втрат, Вашингтон 17 + 7 підбирань, Ірвінг 16 + 6 передач, Геффорд 13 + 9 підбирань, Д. Джонс 11 – старт; Грін 4, Екзам 3, Лайвлі 2 + 7 підбирань, Гарді 0, Клебер 0.

Нагадаємо, що Михайлюк став першим українцем за 20 років, який зіграв у фіналі НБА.