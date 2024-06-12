Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу

Максим Кличко раніше не виступав за юнацькі збірні України

Максим Кличко грає на позиції центрового

Збірна України (вік гравців до 20 років) розпочала підготовку до чемпіонату Європи, який 12-21 липня проходитиме в румунському місті Пітешті.

За інформацією basket.com.ua, до розширеного складу молодіжної збірної України увійшов Максим Кличко – син легендарного українського боксера та мера Києва Віталія Кличка.

Максим грає на позиції центрового, має зріст 218 см, в минулому році виступав у США в складі команди Taft School. В наступному сезоні Максим гратиме за команду Amherst College, про що повідомив в своєму Instagram.

Бігмен раніше не виступав за юнацькі збірні України і виборюватиме місце в складі молодіжної команди.

Нагадаємо, суперниками збірної України по груповому раунду чемпіонату Європи стануть команди Швеції, Угорщини, Арменії, Косово та Молдови. Дві кращі команди Дивізіону В матимуть змогу піднятися в Дивізіон А.

Нагадаємо, що клуб українця Михайлюка здобув другу перемогу у фіналі НБА.