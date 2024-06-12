Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу
Максим Кличко раніше не виступав за юнацькі збірні України

Максим Кличко грає на позиції центрового

Збірна України (вік гравців до 20 років) розпочала підготовку до чемпіонату Європи, який 12-21 липня проходитиме в румунському місті Пітешті.

За інформацією basket.com.ua, до розширеного складу молодіжної збірної України увійшов Максим Кличко – син легендарного українського боксера та мера Києва Віталія Кличка.

Максим грає на позиції центрового, має зріст 218 см, в минулому році виступав у США в складі команди Taft School. В наступному сезоні Максим гратиме за команду Amherst College, про що повідомив в своєму Instagram.

Бігмен раніше не виступав за юнацькі збірні України і виборюватиме місце в складі молодіжної команди.

Нагадаємо, суперниками збірної України по груповому раунду чемпіонату Європи стануть команди Швеції, Угорщини, Арменії, Косово та Молдови. Дві кращі команди Дивізіону В матимуть змогу піднятися в Дивізіон А.

Нагадаємо, що клуб українця Михайлюка здобув другу перемогу у фіналі НБА.

Теги: Віталій Кличко баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові виклики для Кличка та столиці
Банкова VS Кличко: навіщо тимчасова слідча комісія щодо Києва?
20 травня, 11:30
Будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення Чернігівської області від окупантів
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди
16 травня, 21:39
Цього року команда «Київ-Баскет» виграла бронзові нагороди Суперліги
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
15 травня, 19:34
Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року
У Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні (фото)
20 травня, 12:29
Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками
Який вигляд має розв’язка за мільярд. Відео від Кличка
22 травня, 14:16
Українські політики дякують боксеру за бій
Відомі українські політики привітали Усика із перемогою
19 травня, 03:28
Очільник міста уточнив, що поки підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту
На столичній Оболоні відкрито міст-хвилю. Кличко показав фото та відео
24 травня, 10:19
Михайлюк провів на майданчику у матчі з «Далласом» 2 хвилини і 40 секунд
Вперше за 20 років українець зіграв у фіналі НБА
7 червня, 09:47
Михайлюк в другому матчі фіналу НБА на майданчик не виходив
Клуб українця Михайлюка здобув другу перемогу у фіналі НБА
10 червня, 12:20

Новини

Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу
Син Віталія Кличка увійшов до складу молодіжної збірної України з баскетболу
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі
Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
18K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8080
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
5234
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
4941
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
4879
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua