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    Італійські фанати вивісили расистський банер на адресу футболіста збірної (фотофакт)

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    Маріо Балотеллі. Фото з twitter.com - Італійські фанати вивісили расистський банер на адресу футболіста збірної (фотофакт)
    Маріо Балотеллі. Фото з twitter.com

    Не всім подобається, що Маріо Балотеллі може стати капітаном команди

    Уболівальники збірної Італії висловили невдоволення тим, що Маріо Балотеллі, який повернувся у команду, міг отримати капітанську пов'язку у товариському матчі із Саудівською Аравією (2:1).

    Таку можливість до гри не виключив головний тренер італійців Роберто Манчіні, який зазначив, що Балотеллі стане капітаном у грі, якщо буде замінений захисник Леонардо Бонуччі.

    Не всім фанатам це сподобалося, і вони вивісили відповідний банер.

    «Мій капітан – італійської кров» -  напис на банері, який натякав на ганське походження Балотеллі.

    У підсумку стюарди оперативно зняли цей банер.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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