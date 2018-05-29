Італійські фанати вивісили расистський банер на адресу футболіста збірної (фотофакт)

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Маріо Балотеллі. Фото з twitter.com

Не всім подобається, що Маріо Балотеллі може стати капітаном команди

Уболівальники збірної Італії висловили невдоволення тим, що Маріо Балотеллі, який повернувся у команду, міг отримати капітанську пов'язку у товариському матчі із Саудівською Аравією (2:1).

Таку можливість до гри не виключив головний тренер італійців Роберто Манчіні, який зазначив, що Балотеллі стане капітаном у грі, якщо буде замінений захисник Леонардо Бонуччі.

Не всім фанатам це сподобалося, і вони вивісили відповідний банер.

«Мій капітан – італійської кров» - напис на банері, який натякав на ганське походження Балотеллі.

У підсумку стюарди оперативно зняли цей банер.

Джерело: Спорт-Экспресс