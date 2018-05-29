Італійські фанати вивісили расистський банер на адресу футболіста збірної (фотофакт)
-
Розсилка
Не всім подобається, що Маріо Балотеллі може стати капітаном команди
Уболівальники збірної Італії висловили невдоволення тим, що Маріо Балотеллі, який повернувся у команду, міг отримати капітанську пов'язку у товариському матчі із Саудівською Аравією (2:1).
Таку можливість до гри не виключив головний тренер італійців Роберто Манчіні, який зазначив, що Балотеллі стане капітаном у грі, якщо буде замінений захисник Леонардо Бонуччі.
Не всім фанатам це сподобалося, і вони вивісили відповідний банер.
«Мій капітан – італійської кров» - напис на банері, який натякав на ганське походження Балотеллі.
"Il mio capitano è di sangue italiano".— Adil (@unoscribacchino) 29 травня 2018 р.
Schifo. #Balotelli pic.twitter.com/pIlKQk1Djr
У підсумку стюарди оперативно зняли цей банер.
Джерело: Спорт-Экспресс