Італійські волейболістки сфотографувалися топлес з чемпіонським кубком



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«Імоко Воллей» Volleyverse

Жіноча команда «Імоко Воллей» перемогла в фіналі чемпіонату Італії

Волейболістки італійської команди «Імоко Воллей» сфотографувалися топлес після перемоги в фіналі чемпіонату країни.

Команда вже вдруге поспіль виборола чемпіонський титул в Італії. Загалом це вже третє чемпіонство в історії команди.

У фіналі «Імоко Воллей» здолала «ІГОР Горгонзола». Саме ці дві команди знову зустрінуться 18 травня в Берліні у фіналі волейбольної Ліги чемпіонів серед жінок.