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    Італійські волейболістки сфотографувалися топлес з чемпіонським кубком

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    &laquo;Імоко Воллей&raquo;&nbsp; - Італійські волейболістки сфотографувалися топлес з чемпіонським кубком
    «Імоко Воллей» 
    Volleyverse

    Жіноча команда «Імоко Воллей» перемогла в фіналі чемпіонату Італії

    Волейболістки італійської команди «Імоко Воллей» сфотографувалися топлес після перемоги в фіналі чемпіонату країни.

    Команда вже вдруге поспіль виборола чемпіонський титул в Італії. Загалом це вже третє чемпіонство в історії команди.

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    Non potevo essere diverso!!!! Siamo CAMPIONI !!!! nie mogło być inaczej!!!

    Допис, поширений Joanna Wołosz (@asiawolosz14)

    У фіналі «Імоко Воллей» здолала «ІГОР Горгонзола». Саме ці дві команди знову зустрінуться 18 травня в Берліні у фіналі волейбольної Ліги чемпіонів серед жінок.

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    I CAMPIONI DELL’ ITALIA SIAMO NOI !!!!!!

    Допис, поширений Joanna Wołosz (@asiawolosz14)

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