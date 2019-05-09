Італійські волейболістки сфотографувалися топлес з чемпіонським кубком
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«Імоко Воллей»
Volleyverse
Жіноча команда «Імоко Воллей» перемогла в фіналі чемпіонату Італії
Волейболістки італійської команди «Імоко Воллей» сфотографувалися топлес після перемоги в фіналі чемпіонату країни.
Команда вже вдруге поспіль виборола чемпіонський титул в Італії. Загалом це вже третє чемпіонство в історії команди.
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Non potevo essere diverso!!!! Siamo CAMPIONI !!!! nie mogło być inaczej!!!
У фіналі «Імоко Воллей» здолала «ІГОР Горгонзола». Саме ці дві команди знову зустрінуться 18 травня в Берліні у фіналі волейбольної Ліги чемпіонів серед жінок.
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