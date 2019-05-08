Біатлоністка Кручова спростувала інформацію про завершення кар’єри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Кручова Інстаграм

24-річна спортсменка продовжує готуватися до наступних стартів

Українська біатлоністка Марія Кручова спростувала інформацію про завершення професіональної кар’єри. Про це 24-річна спортсменка повідомила в Інстаграм.

«Тренування продовжуються і погода цьому сприяє. Спортивну кар’єру не завершую, як про це активно почали писати! Всім добра», - написала вона.

Раніше ЗМІ з посиланнями на коментар державного тренера збірної України Євгена Колупаєва повідомляли про те, що Кручова завершує кар’єру заради особистого життя. Марія 12 травня виходить у Тернополі заміж за російського біатлоніста Олександра Логінова.