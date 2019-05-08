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    Біатлоністка Кручова спростувала інформацію про завершення кар’єри

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    Марія Кручова - Біатлоністка Кручова спростувала інформацію про завершення кар’єри
    Марія Кручова
    Інстаграм

    24-річна спортсменка продовжує готуватися до наступних стартів

    Українська біатлоністка Марія Кручова спростувала інформацію про завершення професіональної кар’єри. Про це 24-річна спортсменка повідомила в Інстаграм.

    «Тренування продовжуються і погода цьому сприяє. Спортивну кар’єру не завершую, як про це активно почали писати! Всім добра», - написала вона.

    Раніше ЗМІ з посиланнями на коментар державного тренера збірної України Євгена Колупаєва повідомляли про те, що Кручова завершує кар’єру заради особистого життя. Марія 12 травня виходить у Тернополі заміж за російського біатлоніста Олександра Логінова.

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