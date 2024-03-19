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Президент Міжнародної боксерської асоціації порівняв з повіями росіян, які поїдуть на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Президент Міжнародної боксерської асоціації порівняв з повіями росіян, які поїдуть на Олімпіаду
Умар Кремльов перебуває під санкціями України

Кремльов: Не продавайтесь за копійки, приїжджайте до нас у Федерацію боксу Росії, ми зробимо з вас справжніх патріотів

Президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) та російський олігарх Умар Кремльов порівняв з жінками з низькою соціальною відповідальністю (таким словосполучення посадовці в країні-агресорці традиційно заміняють слово «повія») російських спортсменів, які виступають на змаганнях без прапора та гімну РФ.

«Ті, хто виступають чи збираються виступати без прапора та гімну, поводяться як жінки з низькою соціальною відповідальністю, які продали за 30 срібняків свою душу. Не продавайтесь за копійки, приїжджайте до нас у Федерацію боксу Росії, ми перевиховаємо та зробимо з вас справжніх патріотів», – заявив Кремльов.

Варто зазначити, що однією з умов участі росіян на Олімпіаді у Парижі саме і є відсутність прапора та гімну РФ.

Нагадаємо, Умар Кремльов перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У 1990-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званої серпухівської ОЗУ.

Про його чималі статки свідчить робота пов’язаних з ним організацій. Наприклад, «Центр Прогресу Бокса» за 2018 рік заробив лише 174 тис. руб при виручці 60 млн руб і нульовій вартості активів. Цій організації належить частка у 51% «Ліги ставок», яка розповсюджує квитки компанії «Спортивні лотереї». Інвестиції в Лігу ставок становлять щонайменше 10 млрд руб за обсягу ринку 60 млрд руб.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Умар Кремльов росіяни олімпійські ігри росія війна

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