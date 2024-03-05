Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram. Головне за 5 березня

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»

Знищення корабля «Сергій Котов», масштабний збій Facebook та Instagram, суд в Гаазі видав ордер на арешт двох російських командувачів. «Главком» склав добірку новин 5 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Угорщина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Угорські законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого. Воно завершило багатомісячні зволікання Будапешта й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання озброєнь.

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Знищення корабля «Сергій Котов»

У тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб. Йдеться про сім безповоротних втрат російських окупантів та шість санітарних.

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Масштабний збій Facebook та Instagram

У соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

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Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх «викинуло» з їхніх облікових записів.

Станом на 18:00, кількість скарг на Facebook вже перейшов позначку у 500 тис. Так само збільшилися скарги і в інших соцмережах. Крім того, збій зафіксовано в Instagram. Кількість скарг вже перейшла позначку у 75 тис.

Однак близько 18:30 користувачі почали повідомляти про відновлення доступу до Facebook- та Instagram-акаунтів.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд йде у відставку

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент США Джо Байден попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки Нуланд, доки їй не затвердять заміну.

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Суд в Гаазі видав ордер на арешт двох російських командувачів

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Сьогодні, 5 березня 2024 року, Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у складі судді Росаріо Сальваторе Айтала, судді Томоко Акане та судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса видала ордери на арешт двох осіб, Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Кіндратовича Соколова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, скоєні у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.