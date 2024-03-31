40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?

Віра Бойко зберігає на банківських рахунках 102,15 млн грн

Протягом 2022-2023 років дружина нардепа Юрія Бойка (обраного від ОПЗЖ) Віра задекларувала 42,5 млн грн у вигляді подарунку у грошовій формі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Зокрема, у 2022 році сума отриманої готівки як подарунку склала 14,5 млн грн, 2023 році – 28 млн грн.

дані реєстру декларацій

Джерелом доходу жінка зазначила громадянина України Анатолія Юрійовича Бойка. Скоріше за все, це її з Юрієм Бойком син. Анатолій Бойко позиціонує себе як громадський діяч та підприємець, а також меценат благодійного фонду «Майбутнє - дітям» та співзасновник ГО «Розвиток ІТ освіти».

До великої війни Анатолій Бойко також обдаровував мільйонами Віру Бойко. Наприклад, у 2021 році – 35,15 млн грн, 2020 році – 26,35 млн грн.

Крім цього, в е-декларації за 2023 рік Юрія Бойка його дружина відобразила 102,15 млн грн, які вона зберігає на банківських рахунках. Також за минулий рік Віра Бойко заробила 12,4 млн грн процентів.

Не зважаючи на повномасштабну війну, дружина політика продовжує зберігати у російському «НК Банку» 3,34 млн російських рублів і активи у дорогоцінних металах (золото) вартістю 4,2 млн російських рублів.