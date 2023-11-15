10 терористів у спортивних костюмах, або Завдання для нового міністра

Міжнародні спортивні федерації плюють на рекомендації МОК… Українська влада має волати про це

9 листопада, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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Наразі виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту є Матвій Бідний.

9 листопада Кабмін призначив виконувачем обов’язків міністра спорту Матвія Бідного

Матвій Бідний з 2020 року обіймав посаду заступника міністра молоді та спорту. До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Одним з головних завдань для нового керівника Міністерства спорту, хто б ним не став, стане боротьба з допуском до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Міжнародна спортивна спільнота не повинна послаблювати тиск на Росію, а російські спортсмени мають розуміти: підтримка воєнного злочинця, який захопив владу у їхній країні, – це автоматичний хрест на кар’єрі.

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Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року майже всі росіяни та білоруси були відсторонені від міжнародних змагань.

Але вже у березні цього року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити їх до стартів та надав міжнародним федераціям критерії щодо допуску представників Росії та Білорусі.

Підстави для недопуску до міжнародних змагань є такими: спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися

спортсмени, які мають контракт з російськими військовими структурами чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях

спортсмени з російським паспортом повинні брати участь тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени; команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються

Отже, однією з основних підстав недопуску до змагань, згідно з рекомендаціями МОК, є саме підтримка війни, в тому числі в соціальних мережах, та участь у мітингах на підтримку російської агресії.

Однак, кілька міжнародних федерації не зважають на рекомендації МОК, та допускають до змагань російських спортивних зірок, які були викриті у підтримці війни.

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«Главком» зібрав інформацію про топ-10 таких випадків сприяння спортсменам, які підтримують російський терор в Україні. Саме на них і варто, в першу чергу, звернути увагу новому керівництву Мінспорту.

Владислав Ларін та Максим Храмцов (тхеквондо)

Максим Храмцов та Владислав Ларін – володарі золотих нагород Олімпійських Ігор-2020 у Токіо

Ларін та Храмцов прославилися, як володарі перших в історії Росії золотих нагород Олімпійських Ігор з тхеквондо. Максим Храмцов став чемпіоном токійської Олімпіади у ваговій категорії до 80 кг, Владислав Ларін – понад 80 кг.

Проте більше ці молодики запам’яталися своєю підтримкою путінського режиму та війни в Україні.

Пост Максима Храмцова з привітаннями Путіна та хештегами з літерою «Z» Джерело: Base of Ukrainian sports

Максим Храмцов на своїй сторінці у заблокованій в Україні соціальній мережі Вконтакте опублікував відеопривітання з днем народження диктатора Володимира Путіна.

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Храмцов розхвалював свого президента, сказавши, що усі спортсмени люблять та цінують міжнародного воєнного злочинця Путіна. Не лишився Максим осторонь і згадки про війну в Україні, додавши до свого допису літеру «Z».

Владислав Ларін відзначився дещо в інший спосіб: він з’явився у відеоролику з закликом допомогти мобілізованим росіянам. Так, уродженець Карелії повторив відомий пропагандистський наратив про те, що Росія лише захищається, а військові цієї країни знаходяться на сторожі своєї країни. Під час цієї акції було зібрано більше 170 тис. російських рублів, які пішли на амуніцію, ліки та необхідні речі терористам.

Обох спортсменів було відсторонено від участі у Чемпіонаті світу в Баку. Однак, World Taekwondo (Світове тхеквондо) вирішило надати випробувальний термін росіянам і простежити, чи будуть підтримувати вони війну в Україні й надалі. За відсутністю жодних гучних заяв чи дописів з їхнього боку, обох тхеквондистів повернули до змагань, тож вони тепер мають змогу виступати на турнірах.

Варто зазначити, що таке рішення World Taekwondo повністю суперечить рекомендаціям МОК, в яких відсутні будь-які згадки про випробувальні терміни для прихильників війни.

Повернення Храмцова і Ларіна вийшло теж доволі курйозним, адже під час Гран-прі у Парижі вони спершу з’явилися у заявці на змагання, але на самому турнірі присутніми не були – найпевніше, втрутилася французька сторона, яка заборонила їм брати участь. На наступному Гран-прі у Китаї Максим та Владислав таки виступили: Ларін виграв турнір, а Храмцов вибув у першому ж раунді.

Світове тхеквондо не налаштоване продовжувати бан росіянам, тож усі сподівання покладаються на Міжнародний олімпійський комітет, який перевірятиме кожного з нейтральних атлетів у разі їхнього відбору до Олімпіади-2024.

Тетяна Мініна (тхеквондо)

Тетяна Мініна разом з підсанкційним губернатором Челябінської області Олексієм Текслером

Тетяна Мініна є триразовою призеркою чемпіонатів світу та віцечемпіонкою Олімпіади в Токіо. Ця тхеквондистка в Instagram вподобала відеозвернення тренера збірної Росії Болата Ізудінова до українського боксера Олександра Усика, де він повторював тези російської пропаганди щодо війни проти України.

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Також Мініна лайкала й інші антиукраїнські дописи.

Окрім цього, Мініна брала участь в публічному заході разом з губернатором Челябінської області Олексієм Текслером, який за підтримку російської агресії внесений до санкційних списків України, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.

Губернатор Челябінської області Текслер, який потрапив під санкції за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид», нагороджує тхеквондистку Мініну за «бронзу» ЧС.



Мініна в соцмережах теж неодноразово підтримувала агресію проти України. pic.twitter.com/xIHUcNVZgO — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) August 12, 2023

Тетяну Мініну, як і її колег по команді, було допущено до світової першості у Баку, де розігрувалися важливі очки до олімпійського рейтингу. На чемпіонаті світу Мініна посіла третє місце.

Заурбек Сідаков, Абдулрашид Садулаєв, Завур Угуєв (боротьба)

Російські борці Сідаков, Садулаєв та Угуєв (на фото – п’ятий, шостий і сьомий в першому ряді) на провоєнному мітингу в «Лужніках» Джерело: Риа Новости

Володарі олімпійських золотих нагород Токіо-2020 Заурбек Сідаков, Абдулрашид Садулаєв та Завур Угуєв у березні минулого року були учасниками мітингу «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках». Борці вільного стилю, які мають у активі не одну нагороду, долучилися до акції в ошатному вигляді – з медалями токійської Олімпіади та в костюмах з російською символікою. Це тріо стояло поруч з військовими, у яких літера «Z» була присутня на одязі.

Однак UWW (Об’єднаний світ боротьби) все одно допустив їх до змагань. Це рішення стало очікуваним через те, що президент UWW Ненад Лалович має тісні зв’язки з Росією, а на керівних посадах федерації також присутні росіяни.

Першим міжнародним турніром для трьох вище названих російських борців став Чемпіонат світу-2023 у Белграді, де розігрувалися олімпійські ліцензії. Тоді Сідаков став чемпіоном світу, а Садулаєв та Угуєв поступилися на шляху до фіналу. Варто відзначити, що Угуєв все ж завоював олімпійську ліцензію завдяки перемозі у втішній сутичці, а ось Садулаєв отримав серйозну травму шиї та залишився ні з чим.

Софія Позднякова (фехтування)

Софія Позднякова разом з Путіним та скріншот лайку публікації Євгенія Рилова Джерело: Base of Ukrainian sports

Софія Позднякова є дворазовою олімпійською чемпіонкою Ігор-2020 у Токіо, а також має у своєму активі два золота та одне срібло чемпіонатів світу. Великий вплив на цю 26-річну фехтувальницю зробила її сім’я, зокрема, батько Станіслав Поздняков, який є головним спортивним пропагандистом Російської Федерації і за сумісництвом очолює Олімпійський комітет Росії.

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Позднякова, надихнувшись прикладом батька, вирішила вподобати в соціальній мережі Інстаграм публікацію олімпійського чемпіона з плавання Євгенія Рилова, у якій той постав на фото у формі з літерою «Z» під час пропагандистського заходу в «Лужниках». Окрім цього, у дописі йшлося про несправедливі дії щодо Рилова, якого відторонили від змагань і заборонили представляти «улюблену Батьківщину» на міжнародній арені. Завершив свій пост Євгеній закликом «Перемога буде за нами». Найімовірніше, саме ця частина тексту запала в душу Софії Поздняковій, тому вона і поставила вподобайку допису Рилова.

Перелік російських фехтувальників, які були визнані нейтральними після перегляду від FIE. Джерело: Трибуна

У травні FIE (Міжнародна федерація фехтування) надіслала Федерації фехтування Росії список тих спортсменів, які мають право змагатися у нейтральному статусі. Тоді було відсторонено майже всю еліту російського фехтування, включаючи Софію Позднякову та її колег по команді Яну Єгорян та Софію Вєлікую. Однак, у вересні керівний орган, де довгий час головував одіозний кремлівський олігарх Алішер Усманов, своє рішення переглянув та вирішив повернути до змагань деяких з відсторонених раніше фехтувальників. Список включив у себе і чинну олімпійську чемпіонку Позднякову, яка з високою ймовірністю може виступити вже цього року на одному з престижних світових стартів – йдеться про етап Кубка світу та серії Гран-прі.

Інал Тасоєв, Мадіна Таймазова, Арман Адамян (дзюдо)

Тасоєв та Адамян є чинними чемпіонами світу, а Таймазова – бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) просто закриває очі на пряму підтримку війни росіянами. Коли ж журналісти задають про це питання, то IJF відповідає, що була проведена незалежна перевірка, але вона не виявила фактів підтримки війни.

Наприклад, Міжнародна федерація дзюдо не вважає нижче опубліковане фото Таймазової підтримкою війни. Хоча, в зазначених вище рекомендаціях МОК є окрема згадка саме про літеру «Z».

Російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова на тлі світлини російського диктатора Путіна та пропагандистських гасел з літерою Z

Крім того, у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».

Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Під час «майстер-класу» у декого з дітей на спині можна також побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР).

Іншим «нейтральним» російським дзюдоїстом, допущеним до змагань, є чинний чемпіон світу Інал Тасоєв.

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Він перебуває у дружніх стосунках з російським окупантом Владиславом Качмазовим. Інал зі своєї верифікованої сторінки в Instagram був його підписником.

Зокрема, Тасоєв лайкав світлину Качмазова з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою «Z» на кепці.

«Нейтральний» Тасоєв та його друг-окупант Качмазов

Також Качмазов у своєму профілі вже після перебування на війні розмістив спільне з Тасоєвим фото.

«Лайкав» в Instagram Інал й інші пости на підтримку війни. Але для IJF це знову не стало аргументом – для цієї федерації Тасоєв є «нейтральним» дзюдоїстом.

Інший чемпіон світу Арман Адамян також лайкав дописи на підтримку агресії Росії. Але все одно отримав статус «нейтрального» дзюдоїста та продовжує їздити на міжнародні змагання.

Ілля Мандебура, Артем Худолєєв, для «Главкома»