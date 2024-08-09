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Паризькі ресторани втратили третину прибутків через Олімпіаду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Паризькі ресторани втратили третину прибутків через Олімпіаду
Ресторатори у Парижі рахують збитки під час Олімпіади
фото із відкритих джерел

Олімпійські ігри розчарували паризьких рестораторів

Власники кафе та ресторанів у Парижі кажуть, що їхні великі надії на Олімпіаду не справдилися, адже клієнтів замало. Про це пише  Euronews.

Підприємці сподівалися на наплив туристів та надприбутки. Але реальність виявилася зовсім іншою. Очікувалося, що столицю Франції відвідають понад 15 мільйонів людей. «Де вони всі?», – запитують багато власників барів і кафе.

«У червні-липні ми фіксували явне зниження кількості відвідувачів. У певні дні їх менше на 30%, а то й на 60%. Втім, від початку заходів ми побачили невелике зростання порівняно з попередніми сезонами, що допомогло налагодити нашу ділову активність», – каже власник ресторану Apollon Арістотеліс Стамкопулос.

Не пощастило навіть ресторанам, розташованим поблизу місць змагань. Через введені організаторами Олімпіади обмеження доступ туристів до таких районів утруднений. Так одному із ресторанів за розпорядженням влади довелося прибрати свою терасу. В результаті заклад втратив близько 60% посадкових місць.

«З моменту відкриття Ігор спостерігалося невелике зростання на 20-30% у порівнянні з минулим роком. Але в червні-липні ми побачили падіння на 30-40% у порівнянні з минулим роком», – каже власник ресторану Bar du Central Кевін Анго. 

За попередніми даними агентства Choose Paris, у липні кількість туристів у Парижі в порівнянні з тим же періодом минулого року збільшилася на 20%.

Як пише Forbes з посиланням на слова президента Союзу готельного господарства Франції Тьєррі Маркса, ресторани у Парижі відчувають серйозні економічні втрати, пов'язані із запровадженням заборон, особливо це помітно у зонах з обмеженою доступністю під час проведення змагань. Подекуди зниження виручки становить до 60%. В інших районах втрати становлять близько 30%. Він також відзначив значну кількість скасування бронювань у ресторанах та кафе.

Видання нагадало, що за тиждень до початку Олімпійських ігор у Парижі запроваджено обмеження на пересування та доступ до зон з олімпійською інфраструктурою. Влада міста встановила «периметр безпеки» з входом за QR-кодом, який діятиме до 26 липня. Ці заходи спрямовані на безпеку під час масштабного спортивного заходу.

Нагадаємо, у Франції близько сорока музеїв, зокрема Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача.

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Теги: ресторан бізнес туризм Олімпіада Париж обмеження олімпійські ігри

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