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Нардеп Беленюк здобув для України десяту нагороду Олімпіади в Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Нардеп Беленюк здобув для України десяту нагороду Олімпіади в Парижі
Жан Беленюк здобув третю олімпійську нагороду у своїй кар'єрі

Беленюк переміг в останньому поєдинку у своїй професійній кар'єрі

Борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк, сьогодні, 8 серпня, здобув бронзу Олімпіади. У поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 87 кг Жан переміг поляка Аркадіуша Кулинича.

Перший бал здобув саме поляк. Але Беленюк зміг вирівняти рахунок, а потім провести дію на два бали. У підсумку, українець переміг з рахунком 3:1.

Цей поєдинок став останнім у професійній кар'єрі Жана Беленюка. Він є срібним призером Олімпіади в Ріо (2016 рік), переможцем Олімпіади-2020 у Токіо.

У Парижі Беленюк у першому раунді вагової категорії до 87 кілограмів впевнено здолав китайця, бронзового призера чемпіонату світу Хайтао Цяна з рахунком 7:1.

У наступному раунді опонент був ще серйозніше, адже довелося боротися проти четвертого сіяного, казаха Нурсултана Турсинова. Жан пропустив один накат від казаха у партері, проте сам пізніше відповів трьома, завдяки чому і переміг (7:3). 

У пів фіналі українець поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: депутат Жан Беленюк олімпійські ігри

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