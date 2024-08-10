Щемливий момент на Олімпіаді: за українську гімнастку приїхав повболівати батько-військовий

Художня гімнастка, яка вже о 15:00 боротиметься за медалі у групових вправах, не стримувала емоцій від появи на трибунах свого батька-військового

Олімпійські Ігри завжди дарують різні емоції як вболівальникам, так і спортсменам. Однією з найбільш яскравих подій вчорашнього дня стала успішна кваліфікація збірної України з художньої гімнастики до фіналу групових вправ.

Окрім чудового виступу спортсменок, емоції подарували батьки найдосвідченішої з гімнасток, Марії Височанської. Її батько, Олег Височанський, з 2014 року боронить Україну. Він був захисником Донецького аеропорту, тобто «кіборгом», і зараз продовжує служити у Збройних силах України. У Марії дуже теплі стосунки зі своїм татом: саме йому вона першою зателефонувала після успіху на чемпіонаті світу, де Україна стала п'ятою та виборола олімпійську ліцензію.

Як зазначила в інтерв'ю Суспільному мати спортсменки, Ірина Височанська, їхня подорож до Олімпіади була складною, але жодні перешкоди їх не зупинили: «У художніх гімнасток спортивне життя коротке, тому вирішили, що нема чого втрачати цей шанс. Чоловік з фронту на попутках добрався до Києва, звідти — до Львова. А я в цей час купувала всі квитки до Парижа, які лишилися. У грозу летіли, з блискавками, але ми успішно добралися, не спізнилися, розібралися в паризькому метро! І ці емоції, які ми отримали... Бо могло всяке бути: вони могли не пройти кваліфікацію, але ми б теж їх підтримували. Це такий момент щастя. Коли твоя дитина здійснює те, про що мріяла, у неї все виходить, у її команди все виходить — і вони, щасливі, махають тобі рукою... У мене аж мурашки».

Поділився своїми враженнями і батько гімнастки, Олег Височанський: «Коли Маруся була маленька, вона казала: «Я буду олімпійською чемпіонкою». Чоловік заздалегідь запланував відпустку саме на серпень, проте через складну ситуацію у країні все могло скасуватися. "Залежало ще від командира: чи відпустить, чи зрозуміє. Але це не так важливо для мене, як для моєї дитини, бо я їй обіцяв, що зможу, що приїду. Я зміг. Я щасливий» , - зазначає Височанський.

Марія Височанська разом зі своїм батьком Архів Марії Височанської

Також захисник наголосив, що навіть під час війни мають розвиватися й інші сфери діяльності: «Чи важливий спорт зараз? Звичайно. Ми за те й воюємо, щоб наші діти могли здобувати освіту, займатися спортом і жити повноцінним життям. Це наша українська пропаганда: що ми сильні, що можемо перемагати як орків на фронті, так і порядних людей у чесному спортивному бою» .

На сьомому небі від щастя була і сама Марія Височанська, яка була розчулена присутністю батьків на трибунах: «Я так плакала, ви собі не уявляєте, бо тата не мали відпустити. Після виступу я їх знайшла, побачила — і тато з мамою мені махали. Чесно, я навіть не очікувала, що може бути таке. Чудеса бувають, вони стаються з нами — головне, в них вірити».



Нагадаємо, що сьогодні Марія Височанська разом з Діаною Баєвою, Аліною Мельник, Валерією Переметою та Кірою Ширикіною виступатимуть у фіналі групового багатоборства у художній гімнастиці. Вже о 15:00 трансляція буде доступна на всіх медіа-ресурсах Суспільного.

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