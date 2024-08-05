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Тисячі глядачів слухали гімн України. Емоційне відео з церемонії нагородження Магучіх і Геращенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тисячі глядачів слухали гімн України. Емоційне відео з церемонії нагородження Магучіх і Геращенко
Українки Магучіх та Геращенко сьогодні отримали свої нагороди
фото: Reuters

На «Стад де Франс» на честь Ярослави Магучіх пролунав гімн України

Сьогодні, 5 серпня, на паризькому «Стад де Франс» у присутності десятків тисяч глядачів відбулася церемонія нагородження призерок у жіночих стрибках у висоту. Українки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, а також австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (вона розділила третє місце з Геращенко) отримали свої нагороди.

Також на стадіоні на честь Ярослави Магучіх пролунав гімн України.

Нагадаємо, що Ярослава є рекордсменкою світу у стрибках у висоту з результатом 2.1 м. Також Магучіх є володаркою бронзової нагороди Олімпіади в Токіо. Тоді, у 2021 році, українка була головною фавориткою змагань, але не змогла здобути олімпійське золото. 

Та все ж у Парижі Ярослава змогла посісти таке омріяне перше місце у фіналі Олімпіади.

Ярослава Магучіх народилася у Дніпрі. Вона також є чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор 2018 року, чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні, чемпіонкою Європи серед юніорів, чемпіонкою світу та Європи серед юнаків, рекордсменкою світу та рекордсменкою світу серед юніорів (група до 20 років), чемпіонкою світу та Європи.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх вчора, 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Ірина Геращенко Ярослава Магучіх Олімпіада

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